Maroc: SCRT - Un déficit budgétaire de 9,6 MMDH en janvier 2026

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) en janvier 2026 fait ressortir un déficit budgétaire de 9,6 milliards de dirhams (MMDH), contre un déficit de 6,9 MMDH un an auparavant, selon le ministère de l'Economie et des Finances.

Cette évolution reflète principalement une baisse des recettes (-2,7 MMDH), conjuguée à une légère hausse des dépenses (+70 millions de dirhams -MDH), explique le ministère dans son récent document sur la SCRT.

Se situant à 29,77 MMDH, les recettes, sur une base nette des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, ont atteint un taux de réalisation de 7% par rapport aux prévisions de la loi de Finances (LF).

Les recettes fiscales ont reculé de 9,4% à près de 27,9 MMDH avec un taux de réalisation de 7,6%, tandis que celles non fiscales ont augmenté de 19% à plus de 1,25 MMDH, rapporte la MAP.

Pour ce qui est des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 22,4% à 32,7 MMDH en janvier dernier, affichant un taux d'exécution de 8,6%. Cette évolution recouvre, d'une part, un recul des dépenses au titre des biens et services de 23,6% et des charges de la compensation de 28,8% et, d'autre part, une hausse des intérêts de la dette de 42,5%.

Les évolutions des recettes et des dépenses ordinaires se sont traduites par un solde ordinaire déficitaire de 2,9 MMDH, contre -9,7 MMDH un an auparavant. Concernant les dépenses d'investissement, elles ont progressé de 15,1% à 15 MMDH. Comparativement aux prévisions de la LF 2026, leur taux de réalisation s'est élevé à 13%.

Les comptes spéciaux du Trésor (CST) ont dégagé, quant à eux, un excédent de 8,3 MMDH, contre 15,8 MMDH en janvier 2025. La SCRT est le document statistique qui présente, au nom du ministère de l'Economie et des Finances, les résultats de l'exécution des prévisions de la LF avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l'année précédente.