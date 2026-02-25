Maroc: Attijariwafa Bank - Hausse du RNPG de 16,2% en 2025

Le résultat net part du groupe (RNPG) d'Attijariwafa Bank s'est élevé à 10,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, en croissance de 16,2% comparativement à une année auparavant.

Le résultat net consolidé a progressé, quant à lui, de 14,4% à 12,4 MMDH, indique un communiqué du groupe, dont le Conseil d'administration s'est réuni le 23 février, sous la présidence de M. Mohamed El Kettani, pour examiner l'activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2025.

Concernant le produit net bancaire (PNB) consolidé, il s'est amélioré de 5,6% à 34,9 MMDH, à la faveur d'une dynamique commerciale favorable en termes de collecte de l'épargne et de financement de l'économie au Maroc et dans le reste des pays de présence, rapporte la MAP.

Pour sa part, le résultat d'exploitation a augmenté de 10% à 18 MMDH, porté notamment par la baisse du coût du risque qui recule de 13% pour s'établir à 3,7 MMDH, soit 0,77% des encours clientèle à fin décembre 2025, contre 0,95% en 2024.

S'agissant de la solidité financière, elle se renforce avec des fonds propres consolidés de 80,5 MMDH à fin 2025, en augmentation de 11%. Le "Return on Average Assets" - RoaA (Résultat net/ Bilan moyen) s'établit à 1,63% contre 1,49% en 2024 et le "Return on Average Tangible Equity" - RoaTE (RNPG/Moyenne fonds propres part du groupe tangibles) s'élève à 22,8% en 2025 contre 22,5% en 2024.

Le Conseil a, par ailleurs, décidé de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, pour soumettre à son approbation les comptes, au 31 décembre 2025, et lui proposer la distribution d'un dividende de 22 dirhams par action.