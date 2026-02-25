Sénégal: BRVM - Hausse de 146,783 milliards de FCFA de la capitalisation boursière globale ce mercredi 25 février 2026

25 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

La capitalisation boursière globale (marchés des actions et obligations réunis) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte hausse de 146,783 milliards FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 25 février 2026.

Cette capitalisation s'est établie à 27 258,043 milliards FCFA contre 27 111,26 milliards FCFA la veille. A l'origine de cette hausse, il y a celle du marché des actions qui a augmenté de 146,291 milliards, s'établissant à 15 788,981 milliards FCFA contre 15 642,690 milliards FCFA le mardi 24 février 2026.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est aussi en hausse de 492 millions FCFA, en passant de 11 468,570 milliards FCFA la veille à 11 469,062 milliards FCFA ce 25 février 2026.

La valeur totale des transactions est toujours au-dessus des 2 milliards, s'établissant à 3,382 milliards FCFA contre 2,324 milliards FCFA le 24 février 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les indices sont toujours en hausse. La plus forte hausse est celle de l'indice BRVM 30 qui a gagné 1,13% à 191,02 points contre 188,89 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il enregistre une hausse de 0,93 % à 409,51 points contre 405,72 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une progression de 0,88% à 162,17 points contre 160,76 précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est accru de 0,87% à 280,07 points contre 277,65 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation de 0,93% à 157,69 points contre 156,23 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 38 205 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 3 770 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,08% à 13 845 FCFA), BOA Niger (plus 5,58% à 2 840 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 4,61% à 6 700 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 69 200 FCFA), EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 3,40% à 2 415 FCFA), ETI Togo (moins 3,13% à 31 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 3,04% à 2 715 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,08% à 2 350 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.