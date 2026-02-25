Maroc: Saham Bank améliore son PNB consolidé à plus de 6,2 MMDH en 2025

25 Février 2026
Libération (Casablanca)

Le produit net bancaire (PNB) consolidé du groupe Saham Bank s'est amélioré de 6,9% pour franchir le seuil des 6,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'exercice 2025.

"Cette dynamique repose sur un mix PNB favorable et confirme la pertinence de notre modèle de croissance sur l'ensemble de nos marchés, avec une bonne orientation de la marge d'intérêts dans un environnement maîtrisé, la montée en puissance des commissions et la croissance significative des contributions de nos filiales spécialisées", indique le groupe dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Pour ce qui est de l'activité commerciale, les encours des crédits consolidés ont progressé de 8,7% à 102 MMDH et les encours de la collecte des dépôts ont augmenté de 7,4% à 86 MMDH en consolidé.

Par ailleurs, les filiales continuent de jouer un rôle structurant dans la trajectoire de croissance du groupe, affichant une progression importante qui reflète la complémentarité du modèle bancaire de Saham Bank, permettant de couvrir de manière intégrée l'ensemble des besoins financiers et d'investissements des clients.

