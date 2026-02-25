Maroc: Lesieur Cristal réalise un CA consolidé de près de 5,4 MMDH en 2025

25 Février 2026
Libération (Casablanca)

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Lesieur Cristal a atteint près de 5,4 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, soit un niveau stable par rapport à 2024.

Cette évolution confirme la pertinence de la stratégie commerciale du groupe et sa capacité à préserver ses positions malgré les défis du marché qui a été marqué par une concurrence importante et une forte pression sur les prix, indique Lesieur Cristal dans un communiqué.

D'après la même source, le groupe a poursuivi son programme d'investissements au 4ème trimestre 2025, avec un montant de 33 millions de dirhams (MDH) consacré aux projets stratégiques, rapporte la MAP.

Sur l'année 2025, les investissements totalisent 61 MDH, intégrant notamment la réalisation de la nouvelle station photovoltaïque d'Aïn Harrouda, inaugurée en décembre. D'une capacité de 2 MWc (mégawatts-crête), cette installation permet de réduire de 12% la consommation énergétique du site et s'inscrit dans la stratégie de décarbonation du groupe à horizon 2030.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La trésorerie nette consolidée s'est établie, quant à elle, à 243 MDH à fin décembre 2025, en hausse de 24% par rapport à une année auparavant, reflétant une bonne maîtrise du cycle d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.