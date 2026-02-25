Maroc: Lesieur Cristal réalise un CA consolidé de près de 5,4 MMDH en 2025

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Lesieur Cristal a atteint près de 5,4 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, soit un niveau stable par rapport à 2024.

Cette évolution confirme la pertinence de la stratégie commerciale du groupe et sa capacité à préserver ses positions malgré les défis du marché qui a été marqué par une concurrence importante et une forte pression sur les prix, indique Lesieur Cristal dans un communiqué.

D'après la même source, le groupe a poursuivi son programme d'investissements au 4ème trimestre 2025, avec un montant de 33 millions de dirhams (MDH) consacré aux projets stratégiques, rapporte la MAP.

Sur l'année 2025, les investissements totalisent 61 MDH, intégrant notamment la réalisation de la nouvelle station photovoltaïque d'Aïn Harrouda, inaugurée en décembre. D'une capacité de 2 MWc (mégawatts-crête), cette installation permet de réduire de 12% la consommation énergétique du site et s'inscrit dans la stratégie de décarbonation du groupe à horizon 2030.

La trésorerie nette consolidée s'est établie, quant à elle, à 243 MDH à fin décembre 2025, en hausse de 24% par rapport à une année auparavant, reflétant une bonne maîtrise du cycle d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice.