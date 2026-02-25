Maroc: L'ICESCO publie la version arabe du 'Livre blanc de la Francophonie scientifique'

L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ont publié, récemment, la version arabe du "Livre blanc de la Francophonie scientifique".

Réalisé sous la supervision de la Fédération des universités du monde islamique (FUMI), relevant de l'ICESCO, cet ouvrage comprend une étude consultative mondiale menée par l'AUF, ayant mobilisé plus de 15.000 participants, dont des étudiants, des professeurs, des présidents d'universités, ainsi que des responsables d'organisations internationales issus de 75 pays francophones, a indiqué l'organisation basée à Rabat.

Les contributeurs ont ainsi examiné les défis futurs auxquels seront confrontés l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation professionnelle dans les pays francophones.

Les résultats de cette consultation mondiale ont débouché sur une série de recommandations et d'avis portant sur les facteurs de réussite académique et professionnelle, relève la même source, mettant en exergue le rôle de la langue française dans l'enseignement et l'insertion professionnelle, tout en proposant des mécanismes concrets pour favoriser l'employabilité des diplômés universitaires.

Par ailleurs, le document traite des défis numériques liés à la recherche scientifique, des leviers de la coopération internationale entre les universités, ainsi que des modes de gouvernance pour une gestion administrative optimisée.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la vision de l'ICESCO en vue de renforcer la contribution des universités du monde islamique à la recherche scientifique et à l'innovation, à travers l'échange d'expertises et de connaissances, la capitalisation sur les success stories, ainsi que l'exploitation optimale des recommandations issues des études scientifiques pour le développement académique global.