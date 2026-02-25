Congo-Kinshasa: La DGRKAS scelle les services de l'entreprise Électricité du Congo

25 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Direction générale des recettes du Kasaï (DGRKAS) a procédé, depuis lundi 23 février, à la mise sous scellés de tous les services de l'Électricité du Congo (EDC). La régie financière reproche à l'entreprise de n'avoir pas payé ses taxes et impôts provinciaux liés à l'exploitation des ressources énergétiques durant plusieurs exercices.

Selon la DGRKAS, l'EDC cumule une dette fiscale importante couvrant la période 2021-2025.

D'après la directrice générale de la régie financière, Brigitte Issaka, les taxes concernées portent notamment sur les droits d'implantation des cabines électriques de moyenne et basse tension, ainsi que sur la redevance liée à l'exploitation des ressources énergétiques dans la province.

Le montant principal de la dette s'élève à 36,7 milliards de francs congolais (15,7 millions USD). À ce montant s'ajoutent des pénalités estimées à près de 15,7 milliards de francs congolais, portant la dette totale à 52,4 milliards de francs congolais (22,5 millions USD).

La DGRKAS invite l'EDC à s'acquitter rapidement de ses obligations fiscales. À défaut, elle annonce qu'une procédure de recouvrement forcé sera engagée, conformément à la loi. Selon les responsables de la régie financière, cette action s'inscrit dans une série de contrôles visant à renforcer la mobilisation des recettes provinciales et à renflouer le trésor public.

