Ile Maurice: Des Zambiens face à des offres d'études supérieures au pays

Une délégation mauricienne conduite par l'Economic Development Board (EDB) et le ministère de l'Enseignement supérieur, des sciences et de la recherche a organisé une foire de l'enseignement supérieur à Lusaka, en Zambie, dans le cadre d'une mission visant à attirer davantage d'étudiants internationaux à Maurice.

L'événement, qui s'est tenu au Radisson Blu Hotel le 20 février, a réuni étudiants, parents et enseignants souhaitant découvrir l'offre académique mauricienne. Treize institutions publiques et privées ont présenté plus de 600 programmes de premier et deuxième cycles, couvrant diverses disciplines.

La foire a également permis des inscriptions sur place, avec un enregistrement gratuit proposé par les établissements publics. Cinq étudiants zambiens ont par ailleurs obtenu une bourse dans le cadre du Mauritius Africa Scholarship Scheme, dispositif favorisant la mobilité académique sur le continent africain. Des sessions d'information ont aussi été organisées dans quatre établissements secondaires privés, permettant aux représentants des universités mauriciennes d'échanger avec plus de 350 élèves souhaitant poursuivre leurs études supérieures.