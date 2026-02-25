Ile Maurice: Le concubin de Marie Electra Andrian Coutequel arrêté

25 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Marie Electra Andrian Coutequel, 26 ans, habitante de Plaine-Magnien, a été assassinée ce mercredi 25 février à la gare de Mahébourg. Elle a été poignardée par son concubin, Louis Jean Mike Lapuante, 38 ans, en début d'après-midi.

Après le drame, le suspect s'est constitué prisonnier au poste de police de Mahébourg. Il est désormais accusé du meurtre de sa concubine. Il est actuellement entendu par la Criminal Investigation Division de Mahébourg. Une autopsie doit être pratiquée demain afin de déterminer les causes exactes de la mort de la jeune femme. L'enquête se poursuit pour établir les circonstances précises de cette tragédie.

