Ile Maurice: Des recommandations clés pour lutter contre les maladies non transmissibles

Le Comité consultatif international sur les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies rénales, créé en octobre 2025 pour conseiller le ministère de la Santé, a publié 21 recommandations visant à réduire le fardeau des maladies non transmissibles (MNT). Ces recommandations reposent sur des données probantes et mettent l'accent sur trois axes principaux : le dépistage, la gouvernance et la prévention.

À Maurice, quatre MNT - les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les maladies respiratoires chroniques - représentent aujourd'hui la principale cause de mortalité. Le vieillissement de la population amplifie ces enjeux en augmentant la prévalence de ces affections, les incapacités de longue durée et la demande en soins chroniques. Ces tendances constituent une menace pour la santé des individus, le budget des ménages et les objectifs économiques nationaux.

Le 20 février, le Conseil des ministres a validé les actions proposées pour adapter les orientations internationales aux besoins locaux, améliorer le dépistage précoce et la prévention, renforcer les capacités cliniques et la recherche, et garantir des soins coordonnés et centrés sur le patient.

Les principales mesures approuvées

