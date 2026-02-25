Ile Maurice: Des recommandations clés pour lutter contre les maladies non transmissibles

Le Comité consultatif international sur les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies rénales, créé en octobre 2025 pour conseiller le ministère de la Santé, a publié 21 recommandations visant à réduire le fardeau des maladies non transmissibles (MNT). Ces recommandations reposent sur des données probantes et mettent l'accent sur trois axes principaux : le dépistage, la gouvernance et la prévention.
À Maurice, quatre MNT - les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les maladies respiratoires chroniques - représentent aujourd'hui la principale cause de mortalité. Le vieillissement de la population amplifie ces enjeux en augmentant la prévalence de ces affections, les incapacités de longue durée et la demande en soins chroniques. Ces tendances constituent une menace pour la santé des individus, le budget des ménages et les objectifs économiques nationaux.
Le 20 février, le Conseil des ministres a validé les actions proposées pour adapter les orientations internationales aux besoins locaux, améliorer le dépistage précoce et la prévention, renforcer les capacités cliniques et la recherche, et garantir des soins coordonnés et centrés sur le patient.
Les principales mesures approuvées
- Mise à jour des critères de dépistage et de diagnostic du diabète : Alignement sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour détecter plus efficacement le prédiabète et le diabète et réduire le nombre de diagnostics manqués.
- Création d'un Comité interministériel sur les déterminants sociaux de la santé: Coordination des politiques publiques (alimentation, activité physique, urbanisme, éducation, lutte contre la pauvreté) pour lutter contre les facteurs de risque des MNT.
- Renforcement des politiques et programmes nationaux : Priorité à la prévention, au dépistage précoce et à la mise en place de parcours de soins intégrés pour les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques.
- Développement de la médecine du mode de vie : Interventions accessibles et basées sur des données probantes en matière d'alimentation, d'activité physique, de gestion du poids et de sevrage tabagique, intégrées aux soins primaires et aux communautés.
- Renforcement des capacités cliniques et formation du personnel : Recours à l'expertise et aux partenariats internationaux pour mieux prendre en charge les MNT complexes et leurs complications.
- Renforcement de la recherche et des systèmes de surveillance : Suivi de la prévalence des MNT, des résultats cliniques et de l'impact des programmes afin d'améliorer continuellement les politiques de santé.
- Promotion de modèles de soins centrés sur le patient : Coordination entre prévention, soins primaires, services spécialisés et soutien social.
- Mise en place d'un réseau national pour les urgences cardiovasculaires : prise en charge de l'infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux via une ligne d'assistance centralisée intégrée au SAMU.