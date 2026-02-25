Ile Maurice: Le Tamassa de Bel Ombre forme de nouvelles recrues rodriguaises

Le secteur hôtelier continue de faire face à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Pour y remédier, l'hôtel Tamassa de Bel Ombre a lancé une campagne de recrutement directement à Rodrigues, afin de rencontrer de jeunes candidats et de leur proposer des postes.

Ainsi, une trentaine de personnes ont été sélectionnées et ont rejoint l'établissement début février. Ils participent actuellement à un programme d'intégration et d'initiation conçu pour les familiariser aux standards de l'hôtellerie mauricienne. Cette initiative a été menée en collaboration avec le ministère du Travail et des Relations industrielles.

Selon Krishen Virasami, Resort Manager, «lors de notre mission à Rodrigues, nous avons identifié un potentiel intéressant chez ces jeunes, notamment leur sens de l'accueil et leur capacité d'adaptation.» Il a ajouté : «Pour leur intégration, chaque nouveau collaborateur bénéficie d'un suivi personnalisé. De plus, un système de "buddy" a été mis en place. Chaque recrue est accompagnée par un collègue expérimenté, qui facilite son immersion, transmet les bonnes pratiques professionnelles et l'aide à développer progressivement son autonomie.»

De son côté, Vimi Gunga, People & Culture Manager, a précisé que «tous les participants suivent un programme de formation structuré, même ceux ayant déjà une première expérience, afin de consolider leurs compétences dans le service et l'accueil des clients.»

Parmi les nouvelles recrues, Jahwel Brasse, du département restaurant et bar, souhaite «acquérir davantage d'expérience et approfondir ses compétences». Pour Brunelia Roussety, qui prépare un certificat en tourisme, cette opportunité représente «une étape importante pour son stage». D'autres, comme Jocelina Brassa, soulignent la difficulté de quitter Rodrigues pour travailler à Maurice : «C'était compliqué pour la famille, mais c'était le moment pour moi de prendre mon envol.»