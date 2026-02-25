Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et le président Herzog ont discuté du renforcement de la coopération entre le pays et Israël

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président israélien Isaac Herzog lors de la visite officielle de ce dernier en Éthiopie, mettant l'accent sur le renforcement des relations bilatérales et l'approfondissement de la coopération dans des domaines clés d'intérêt commun.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré : « J'ai accueilli aujourd'hui le président israélien Isaac Herzog pour des discussions fructueuses lors de sa visite officielle. » « Nous avons examiné les relations entre l'Éthiopie et Israël et réfléchi à des moyens d'améliorer la collaboration dans des domaines d'intérêt mutuel », a-t-il ajouté. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations diplomatiques et l'élargissement des partenariats qui soutiennent le développement économique, les échanges technologiques et les liens entre les peuples des deux nations.