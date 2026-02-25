Ethiopie: Le président israélien Isaac Herzog salue le courage du peuple éthiopien au Mémorial de la Victoire d'Adoua

25 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président israélien, Isaac Herzog, est arrivé tôt mercredi matin à Addis-Abeba pour une visite officielle de travail marquant une nouvelle phase dans les relations entre Israël et l'Éthiopie.

Dès son arrivée, le chef de l'État israélien s'est rendu au Mémorial de la Victoire d'Adoua afin de rendre hommage à la bravoure et à la détermination du peuple éthiopien. Cette première étape hautement symbolique témoigne de la reconnaissance historique d'Israël envers l'esprit de résistance et l'attachement indéfectible de l'Éthiopie à sa souveraineté. Au cours de sa visite du musée du mémorial, le président Herzog a découvert les expositions retraçant la résilience nationale face aux tentatives de domination coloniale.

La victoire d'Adoua demeure en effet un jalon majeur de l'histoire mondiale, illustrant la capacité d'un peuple à défendre son indépendance contre une puissance étrangère. En choisissant de se recueillir en ce lieu emblématique, le président israélien a souligné le respect profond que l'État d'Israël porte à l'histoire pluriséculaire de l'Éthiopie, considérée comme un symbole de liberté et de dignité pour de nombreux peuples, en Afrique et au-delà.

Plus tôt dans la matinée, le président Herzog avait été accueilli à l'aéroport international de Bole par le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, le ministre d'État, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye, ainsi que plusieurs hauts responsables gouvernementaux.

Cette visite officielle s'inscrit dans la continuité d'une relation bilatérale riche et diversifiée, nourrie par des affinités culturelles anciennes et consolidée par une coopération stratégique contemporaine. Au programme figurent des entretiens approfondis avec les plus hautes autorités éthiopiennes, destinés à renforcer davantage le partenariat entre les deux pays et à explorer de nouvelles perspectives de collaboration.

