Sénégal: Bambey - Des éleveurs s'opposent à une hausse de taxe et réclament de meilleures conditions de travail

25 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bambey — Des éleveurs du foirail de bovins de Bambey ont exprimé leur opposition à l'augmentation de la taxe municipale appliquée à leur activité, laquelle est passée de 500 à 1 000 FCFA par tête de bétail, tout en dénonçant le manque d'infrastructures de base sur le site en question.

Ils déplorent notamment l'absence d'électricité et d'eau, ainsi que les conditions d'accès jugées difficiles, en particulier en période d'hivernage.

"Depuis 2006, la municipalité ne s'est pas préoccupée du sort des éleveurs qui fréquentent le foirail. Aujourd'hui, elle veut augmenter les taxes. Nous disons non", a déclaré le président du regroupement des éleveurs du foirail de bovins de Bambey, El Hadji Aliou Ngom.

Selon lui, les éleveurs envisagent de boycotter le foirail si les autorités municipales n'apportent pas de solution aux problèmes liés à l'accès à l'eau et à l'électricité.

Le chef du service départemental de l'élevage, Bassirou Ba, a pour sa part plaidé pour l'ouverture de discussions entre la municipalité et les acteurs du secteur, en vue de trouver une solution durable.

Il a rappelé que le foirail de Bambey génère un chiffre d'affaires estimé à 150 millions de FCFA par semaine.

Interrogé, le maire de Bambey, Assane Dia, a indiqué qu'une enveloppe de 20 millions de FCFA est prévue dans le budget pour la construction d'une piste d'accès et la réhabilitation du site.

La hausse de la taxe décidée par la municipalité concerne également les secteurs du commerce et du transport, selon les autorités locales.

