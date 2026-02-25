Sénégal: Saint-Louis - Une pièce de théâtre sensibilise sur les risques sanitaires et agricoles liés aux rongeurs

Saint-Louis — La pièce théâtrale "Janax yi ak nit ñi" (Des rongeurs et des humains), présentée par la compagnie Gratte Noyau à Saint-Louis, se présente comme une oeuvre de sensibilisation sur les risques sanitaires et agricoles liés aux rongeurs, sur un ton mêlant humour et émotion.

Cette pièce originale, conçue par des scientifiques et artistes, a été jouée, mardi en début de soirée, devant un chaleureux public au centre culturel Le Château.

"C'est une pièce qui met en lien des recherches scientifiques avec le milieu du théâtre pour informer, sensibiliser et réfléchir ensemble à trouver des manières de lutter contre les problématiques des rongeurs", notamment du point de vue de la protection des aliments des problèmes de santé que cette question sous-tend, a déclaré Marianne Heinrich, metteuse en scène de la pièce "Janax yi ak nit ñi".

Pour le référent technique de cette pièce, Ambroise Dalecky, cette oeuvre est une rencontre entre la science et le théâtre au service des populations et des politiques publiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Khalilou Bâ, producteur de la pièce, a plutôt insisté sur le but de la tournée itinérante prévue à travers le territoire national pour jouer cette pièce.

"Cette pièce qui sera jouée dans neuf régions du Sénégal, dans le cadre d'une tournée itinérante, a pour but de sortir les résultats scientifiques des tiroirs et les emmener au plus près des acteurs", a-t-il notamment fait savoir.

Les comédiens Gnagna Ndiaye, Ameth Sow, Mankeur Dièye et Yankhoba Fall, entre autres personnages, ont joué un rôle déterminant pour rendre cette pièce vivante.

Cette initiative est portée par Ambroise Dalecky, spécialiste de l'écologie des rongeurs d'Afrique de l'Ouest à l'Institut de recherche pour le développement (IRD), au sein du Laboratoire populaire environnement développement (LPED), et par la compagnie Gratte Noyau, indique une note dont l'APS a reçu une copie.

Pour toucher un large public, cette pièce répartie en 10 scènes sera jouée en itinérance dans le cadre d'une tournée nationale au plus près des territoires, renseigne la même source.