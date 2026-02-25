Cote d'Ivoire: Zouan-Hounien - Un maquis-bar réduit en cendres

Un épais nuage de fumée et des flammes ont troublé la quiétude de Zouan-Hounien dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 février 2026. Le maquis-bar « No Comment », situé au quartier Carrefour Kangbeville, a été entièrement ravagé par un incendie.

Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, le choc reste immense pour le propriétaire et les riverains, au regard des importants dégâts matériels enregistrés, notamment la perte du matériel de sonorisation, de réfrigérateurs et de téléviseurs. Les dommages sont estimés à plus de 10 millions de Fcfa.

Selon des témoins, il était 2h 40 lorsque le gérant, Jean-Marc Saï, a quitté les lieux pour regagner son domicile. Ce n'est qu'une fois arrivé chez lui qu'il a été informé du sinistre. « À peine arrivé à la maison, moins de quarante minutes plus tard, ma caissière m'a appelé pour me dire que le maquis était en feu », confie-t-il.

De retour précipitamment sur les lieux, le constat était glaçant : les flammes avaient déjà pris possession de l'espace, qui s'effondrait sous l'effet de l'incendie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alertée à 4h 55, l'équipe d'urgence et de secours de la Mine d'Ity est intervenue rapidement pour circonscrire le feu, sous la conduite de son officier, Stéphane Bolizo. Selon les premières constatations effectuées sur place, l'origine du sinistre serait électrique.