Cote d'Ivoire: Distingué par l'Unicef - Le préfet de Korhogo à la retraite prend l'engagement d'être un soldat pour la cause des enfants

L'Unicef a rendu hommage à l'ex-préfet de Korhogo et préfet de la région du Poro, Ekponon André Assoumou, admis à la retraite, pour ses actions en faveur de la promotion des droits de l'enfant. À l'occasion d'une cérémonie organisée en son honneur le 24 février 2026, au siège de l'institution onusienne à Abidjan, l'ancien préfet s'est « engagé à être un soldat de la cause des enfants ».

Il a affirmé recevoir cette reconnaissance avec beaucoup d'humilité, soulignant qu'elle est le fruit d'un travail d'équipe et d'une collaboration entre plusieurs acteurs, notamment les services de l'État, la société civile, le secteur privé et les organisations internationales. Bien plus, cette distinction le conforte dans sa volonté de poursuivre avec détermination ses actions de plaidoyer en faveur du respect des droits et de la protection des enfants. Il invite ainsi ses collègues, qu'ils soient à la retraite ou encore en service, à lui emboîter le pas.

Pour lui, « investir dans l'enfant, c'est investir pour la paix, la cohésion sociale et le développement de la nation », a déclaré l'autorité préfectorale.

Le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, a reconnu que le préfet a grandement contribué aux actions des équipes de l'Unicef et au bien-être des enfants, qui constituent la préoccupation quotidienne de l'institution.

À travers cet hommage, l'Unicef entend présenter un modèle aux nouvelles générations. « Nous voulons mettre en relief l'exemple d'un homme porteur des valeurs d'humilité et animé par la volonté de faire en sorte que la dignité de la personne humaine, en particulier celle des enfants, ne soit jamais foulée aux pieds », a-t-il souligné.

Pour sa part, le directeur général de l'Administration du territoire, Ibrahima Bayo, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, tout en félicitant l'Unicef pour cette initiative, perçoit cet hommage comme une reconnaissance à l'endroit de tout le corps préfectoral de Côte d'Ivoire.

Ekponon André Assoumou, qui fait ainsi valoir ses droits à la retraite après près de 40 ans de services rendus à l'Etat, a reçu, à l'occasion de cette distinction, un tableau offert par l'équipe de l'Unicef en signe de gratitude.