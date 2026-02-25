Cote d'Ivoire: 7e édition des Journées des sciences géologiques - Pr Aka Kouamé célébré à l'Université Félix Houphouët-Boigny

Doyen honoraire des Sciences de la terre et des ressources minières (Strm), aujourd'hui à la retraite, le professeur titulaire Aka Kouamé Raphaël était sous les projecteurs à l'occasion de l'ouverture de la 7e édition des Journées des sciences géologiques, le mardi 24 février 2026, à l'Ufr Strm de l'Université Félix Houphouët-Boigny.

De 1979 à 2016, soit 37 années au service de la Côte d'Ivoire, il a consacré sa carrière à transmettre son savoir à plusieurs générations de géologues, d'ingénieurs, de chercheurs et de cadres des secteurs minier et pétrolier. « Grâce aux efforts de cet éminent pédagogue, un simple département est devenu une Ufr Strm », a fait savoir l'actuel doyen de l'Ufr, le Pr Yacouba Coulibaly.

Ce dernier a affirmé que le Pr Aka Kouamé laisse derrière lui une structure reposant sur des fondations solides. « C'est sur ces racines que nous bâtissons l'avenir », s'est-il réjoui, avant de souligner que l'Ufr, qui comptait 17 enseignants à ses débuts, en recense aujourd'hui plus de 120 enseignants-chercheurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au nom du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Dr Bamba Bathelemi, conseiller technique, a rendu un vibrant hommage à cet illustre scientifique, pionnier des géosciences marines et de la restauration pétrolière en Côte d'Ivoire. Selon lui, le ministre Adama Diawara entend saluer une oeuvre qui continuera d'inspirer les jeunes chercheurs en quête d'excellence. « Son expertise, sa rigueur, sa passion pour la connaissance et sa contribution à la recherche ont enrichi la communauté scientifique ivoirienne », a-t-il déclaré.

Dans la même veine, le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, le Pr Ballo Zié, n'a pas manqué d'éloges à l'endroit de l'illustre enseignant.

Très ému, le récipiendaire de l'hommage s'est réjoui en ces termes : « Je me rends compte que le travail que j'ai accompli à l'Ufr des Sciences de la terre et des ressources minières de l'Université Félix Houphouët-Boigny est aujourd'hui reconnu, et cela me va droit au coeur. Je me rends compte que je suis immensément riche. Ce n'est ni en pièces ni en monnaie, mais lorsque je vois toutes ces personnes que j'ai formées, je me dis que ce sont des milliards. Le travail paie. » Il a, à cette occasion, reçu de nombreux présents.

Notons par ailleurs que cette 7e édition des Journées des sciences géologiques, qui s'achèvera le 26 février 2026, a pour thème : « Valoriser la recherche en géosciences pour découvrir des gisements de classe mondiale en Afrique ». Il s'agit de mettre en valeur les résultats de la recherche afin de renforcer la contribution des géosciences à la découverte et à la gestion de gisements de grande ampleur.

Au total, plus de 120 communications scientifiques seront présentées par des chercheurs issus des universités ivoiriennes et de la sous-région. Ces travaux devraient contribuer au développement du tissu socio-économique, notamment dans le domaine de la gestion des ressources minérales. Les organisateurs ont, à cet effet, invité la jeunesse à s'intéresser à cette filière porteuse d'avenir.