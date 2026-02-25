Cote d'Ivoire: U-Report - Les communautés appelées à consolider les acquis pour plus d'opportunités

La nouvelle coordinatrice nationale du mouvement U-Report, Rockiat Coulibaly, a engagé les membres à consolider les acquis et à renforcer la cohésion afin d'offrir davantage d'opportunités au cours de la mandature 2026-2027. Elle s'exprimait à l'occasion de la célébration des communautés, dénommée « Awards U-Report 2025 ». La cérémonie s'est déroulée à Bouaké, le samedi 21 février 2026.

« Malgré les défis, nous avons mené des actions fortes : sensibilisations, mobilisations, formations et partenariats, renforçant ainsi la place des jeunes dans les espaces de dialogue et de décision », a détaillé Rockiat Coulibaly, avant de féliciter les lauréats dont l'engagement inspire l'ensemble du réseau U-Report.

De son côté, Faida Nsensele, chef du développement des adolescents et des jeunes à l'Unicef Côte d'Ivoire, a également salué ces jeunes dont la détermination a permis au mouvement U-Report d'atteindre des sommets dans le pays. « Vous êtes des champions, des leaders et des architectes de l'avenir de la Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant à Vanié Jean-François, secrétaire général de préfecture, il a salué le dynamisme de cette jeunesse et, surtout, la force que représente U-Report dans la facilitation de la sensibilisation, de la formation et du dialogue. Selon lui, en donnant la parole aux jeunes, l'on bâtit des citoyens conscients, prêts à servir la nation.

À l'issue de cette rencontre des U-Reporters, entamée le jeudi, les instances du mouvement ont été mises en place, notamment à travers l'élection des coordinateurs régionaux et celle de la coordinatrice nationale pour le mandat 2026-2027. Par ailleurs, le mérite de certains membres, qui se sont distingués au cours de la mandature précédente, a été récompensé par la remise de trophées et de médailles.

U-Report Côte d'Ivoire est une initiative numérique d'engagement citoyen portée par l'Unicef. Le mouvement constitue l'un des plus grands réseaux nationaux de participation des jeunes. Il revendique aujourd'hui plus de 4 millions de U-Reporters et 80 communautés actives à travers le pays.