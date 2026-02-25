Togo: Discipline budgétaire et efficacité de l'action publique

25 Février 2026
Togonews (Lomé)

Les directeurs des Affaires Financières (DAF) des ministères et institutions participent à Lomé à un séminaire consacré à la mise en cohérence des outils d'exécution budgétaire.

Objectif : renforcer la prévisibilité des dépenses publiques et améliorer le pilotage budgétaire.

Organisée dans le cadre du projet conjoint Union européenne-FMI d'appui à la gestion des finances publiques, la rencontre vise à mieux articuler les principaux instruments de planification et de régulation, notamment le plan de trésorerie, les fiches d'autorisation des dépenses, les plans de passation des marchés publics, notamment.

La finalité est d'intégrer ces outils dans le système d'information budgétaire afin d'automatiser et sécuriser le processus d'élaboration et d'exécution des dépenses.

Pour Ephrem Ghonda Makiadi, conseiller résident en gestion des finances publiques, la cohérence entre ces instruments est essentielle pour « mieux piloter l'exécution du budget et atteindre les objectifs infra-annuels et annuels ». Les travaux doivent aboutir à un cahier des charges fonctionnel pour l'informatisation des processus et à des recommandations pour un arrimage efficient au système existant.

La cheffe du projet UE-FMI, Anne Joseph, a rappelé que la prévisibilité des dépenses constitue « un pilier essentiel d'une gestion budgétaire robuste », en lien avec les réformes engagées, notamment l'évaluation PEFA 2023 financée par l'Union européenne.

Représentant le ministre des Finances et du Budget, le secrétaire général Stéphane Kpowbie Akaya a souligné que le gouvernement entend améliorer la transparence, la reddition de comptes et la qualité de l'allocation des ressources.

Il a réaffirmé l'engagement des autorités en faveur d'une gouvernance financière rigoureuse et conforme aux standards internationaux.

