Togo: Les leviers de la montée en puissance électrique

25 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo affiche une progression rapide de son taux d'accès à l'électricité et se dit confiant quant à l'atteinte de la couverture universelle à l'horizon 2030.

De 45,6 % en 2019, le taux national a dépassé les 75 % à fin 2025, selon des chiffres communiqués par le ministère de l'Énergie.

Cette dynamique place le pays au-dessus de la moyenne de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), estimée à 57,4 %.

Cette accélération repose sur plusieurs leviers. Le déploiement massif du réseau, soutenu par le programme « Fonds Tinga », a permis plus de 82 000 branchements à coût réduit en moins de deux ans. Parallèlement, plus de 6 000 km de lignes moyenne tension ont été construits à travers le territoire.

Le solaire constitue un autre pilier de la stratégie. Le programme Cizo a déjà équipé plus de 312 600 foyers ruraux en kits solaires individuels. À cela s'ajoutent des projets structurants comme la centrale solaire de Blitta (70 MWc) et l'initiative AfricaSolar Belt, destinés à renforcer la production nationale et la souveraineté énergétique.

