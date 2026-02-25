Togo: La police serre la vis aux transporteurs

Le Magnan Libéré, paru mercredi, dresse un premier bilan de l'opération spéciale de contrôle routier lancée par le ministère de la Sécurité.

Selon le journal, une vingtaine de véhicules de transport ont été interceptés pour surcharge sur les principaux axes routiers-. L'opération mobilise policiers et gendarmes, déployés sur le terrain afin de renforcer les contrôles.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route, qui font chaque année des centaines de victimes. Les autorités entendent ainsi faire respecter la réglementation et réduire les comportements à risque sur les routes nationales.