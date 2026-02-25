Togo: Le dossier maritime rebondit sur fond de mémoire historique

Dounia, dans sa parution de mercredi, revient sur le différend maritime opposant le Togo et le Ghana.

Après huit années de négociations en vue d'une délimitation consensuelle de leur frontière en mer, Accra aurait décidé de saisir l'arbitrage international pour trancher le litige.

Selon le journal, cette initiative du voisin de l'ouest suscite une vive réaction sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes appellent à une réponse ferme des autorités.

Certains vont jusqu'à évoquer la question historique du « Togo britannique », rattaché à la Gold Coast après la Première Guerre mondiale, estimant que le débat sur la frontière maritime ravive des revendications identitaires et mémorielles.