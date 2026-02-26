Cameroun: Abus au pays après l'expulsion par les États-Unis de ressortissants de pays tiers

communiqué de presse

Les États-Unis et le Cameroun complices de violations des droits humains ; le Cameroun n'est pas un pays sûr pour les personnes expulsées

Les autorités camerounaises détiennent de manière arbitraire des ressortissants non camerounais expulsés des États-Unis et détiennent et maltraitent les journalistes qui ont tenté de les interviewer. L'administration du président américain Donald Trump ne semble pas s'en soucier.

En janvier et février, dans le cadre d'un accord secret, le gouvernement américain a expulsé vers le Cameroun 17 hommes et femmes, dont des demandeurs d'asile et une personne apatride, originaires de 9 pays africains : Angola, République démocratique du Congo, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maroc, Sénégal, Sierra Leone et Zimbabwe.

Les autorités camerounaises ont immédiatement détenu les personnes expulsées, bien qu'elles n'aient aucune base juridique pour le faire. Un avocat qui assistait certaines des personnes expulsées a déclaré que des représentants d'agences des Nations unies leur avaient parlé de la possibilité de demander l'asile au Cameroun. Cependant, les personnes expulsées ont déclaré à l'avocat qu'elles se sentaient contraintes de retourner dans leur pays d'origine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plusieurs déportés n'étaient pas éligibles à l'asile aux États-Unis, mais bénéficiaient d'une protection judiciaire contre l'expulsion vers leur pays d'origine en raison de craintes de persécution ou de torture. L'administration Trump a contourné ces protections en les envoyant dans un pays tiers - un pays que Human Rights Watch et d'autres ont toujours qualifié de non sûr pour les expulsions.

Depuis des années, certaines régions du Cameroun sont ravagées par la violence et les conflits armés, le gouvernement réprime l'opposition et les médias, et les groupes armés et les forces gouvernementales commettent des exactions généralisées, notamment des actes de torture en détention. En 2022, nous avons documenté les souffrances endurées au Cameroun par des demandeurs d'asile camerounais expulsés par les États-Unis après leur retour.

Le Cameroun est partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et dispose d'une législation nationale sur les réfugiés, mais deux personnes renvoyées au Cameroun par les États-Unis sont déjà retournées dans leur pays d'origine. Quinze autres sont toujours détenues dans la capitale camerounaise, Yaoundé. Le retour forcé ou contraint d'une personne vers un pays où elle risque d'être persécutée, torturée ou de subir d'autres atteintes graves constitue un refoulement, interdit par le droit international.

Le gouvernement camerounais devrait immédiatement libérer les personnes déportées restantes, leur garantir une protection contre le refoulement et organiser leur retour aux États-Unis. Il devrait également respecter la liberté de la presse et tenir les autorités compétentes responsables des abus commis.

Compte tenu des risques de torture, de refoulement et d'autres abus au Cameroun, les États-Unis ont violé le droit international en expulsant des personnes vers ce pays. Les tribunaux et le Congrès américains devraient faire pression pour obtenir le retour des personnes expulsées vers le Cameroun et la fin des accords d'expulsion avec des pays tiers, qui ne prévoient pas de garanties et ont systématiquement entraîné des abus.

Lauren Seibert, Chercheuse, division Droits des réfugiés et migrants