Afrique: FESPACO 2027 - Va pour une 30e édition

Cet événement phare, qui célèbre le meilleur du cinéma africain, le Fespaco signera sa 30e édition en 2027. Dans cet élan, l'appel à films est lancé. Les inscriptions pour la sélection officielle des films sont ouvertes du 24 février au 20 septembre 2026.

Si le festival en soi aura lieu du 27 février au 6 mars 2027, Ouagadougou s'apprête à accueillir des oeuvres de tous horizons, offrant ainsi une plateforme de visibilité aux talents émergents et confirmés du continent. Les réalisateurs, producteurs et scénaristes sont vivement encouragés à soumettre leurs films dans les différentes catégories de compétition.

Le Fespaco, qui a su s'imposer comme le rendez-vous incontournable du cinéma africain, est non seulement une vitrine pour les productions cinématographiques, mais aussi un espace d'échanges et de réflexion sur les enjeux et défis du secteur. Par ailleurs, le cinéma malgache est toujours bien représenté par des réalisateurs de renom tels que Lova Nantenaina, Luck Razanajaona ou encore Medalys Anjarasoa.

Cette 30e édition promet d'être mémorable, avec des projections, des conférences et des ateliers qui enrichiront l'expérience des participants. En outre, le nombre de membres du comité de sélection passe de 9 à 12 pour cette édition. Ces experts sont issus de onze pays du continent et de la diaspora, garantissant une représentativité géographique, une diversité des profils et une parité hommes-femmes. Les professionnels intéressés sont invités à consulter le site officiel du FESPACO pour plus d'informations et pour saisir l'opportunité de faire briller leurs oeuvres malgaches sur la scène internationale.