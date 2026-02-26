Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 26 février 2026

revue de presse

Afrique du Sud : La dette se stabilise pour la première fois en 17 ans

Le ministre des Finances sud-africain a déclaré mercredi que le poids de la dette du pays se stabilisait pour la première fois depuis près de deux décennies, alors que l'économie montre des signes prudents de reprise.

"Pour la première fois en 17 ans, la dette va se stabiliser et continuer à baisser dans les années à venir," a déclaré le ministre Enoch Godongwana au Parlement dans son discours sur le budget.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'économie la plus développée d'Afrique est confrontée à une dette obstinément élevée, qui a atteint un niveau record de près de 80 % du PIB. Elle devrait s'atténuer pour atteindre 77,3 % en 2026/27, puis continuer à baisser pour atteindre 76,5 % l'année suivante, a déclaré M. Godongwana. En novembre, l'Afrique du Sud a obtenu sa première amélioration majeure de notation en plus de 16 ans après que S&P Global ait relevé la note souveraine du pays. (Source Africanews)

Mali: La 15ᵉ Biennale africaine de la photographie en fin 2026

La 15ᵉ édition des Rencontres de Bamako se tiendra du 26 novembre 2026 au 26 janvier 2027 dans la capitale malienne. L’annonce a été faite en Conseil des ministres le 25 février 2026.

Créées en 1994, les Rencontres de Bamako constituent le principal rendez-vous international consacré à la photographie africaine contemporaine et à sa diaspora.

Organisée tous les deux ans, la Biennale s’est imposée comme l’un des événements culturels les plus anciens et structurants du continent dans le domaine de l’image, attirant artistes, commissaires d’exposition, chercheurs, collectionneurs et professionnels du marché de l’art venus d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie. (Source Apanews)

Le pape Léon XIV attendu dans 4 pays africains pour une tournée stratégique

Pour sa première visite en Afrique depuis qu’il a été élu en mai 2025, Leon XIV débutera par l’Algérie, pays à majorité musulmane, où le dialogue interreligieux devrait être au centre de son discours.

Le Vatican a officialisé une tournée apostolique de dix jours du pape Léon XIV en Afrique, prévue du 13 au 23 avril 2026 et marquant l’un des déplacements internationaux les plus structurants du Souverain pontife depuis son élection en 2025. Selon le bulletin d’information du Saint-Siège, le pape se rendra successivement en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale, « répondant à l’invitation des chefs d’État et des Autorités ecclésiastiques concernées ».

Dans le détail, l’itinéraire prévoit une première étape à Alger et Annaba du 13 au 15 avril, une séquence à Yaoundé, Bamenda et Douala du 15 au 18 avril, une visite à Luanda, Muxima et Saurimo du 18 au 21 avril, et enfin une étape à Malabo, Mongomo et Bata, du 21 au 23 avril. Le programme complet du voyage doit être communiqué ultérieurement par le Vatican. (Source Agence Ecofin)

France-RDC : Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu en République démocratique du Congo

Reçu mercredi 25 février à l’Élysée, le président congolais Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue français sur la dégradation sécuritaire dans l’est de la RDC. Paris plaide pour un cessez-le-feu immédiat et une solution politique durable face à la résurgence du M23.

À l’issue d’un entretien à l’Élysée avec Félix Tshisekedi, Emmanuel Macron a insisté sur « la cessation des hostilités » et la recherche d’« une solution politique durable » dans l’est de la République démocratique du Congo.

Dans un message publié sur le réseau X, le chef de l’État français a affirmé que la France soutenait pleinement les efforts de médiation en cours dans la région des Grands Lacs. Il a également rappelé l’importance du respect de l’autorité de l’État congolais et de son intégrité territoriale, alors que les combats se poursuivent entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23. (Source Africa Radio)

Une compagnie aérienne burkinabée, dernier avatar du pont aérien des Emirats vers la Corne de l’Afrique

Batot Air, enregistrée à Ouagadougou, sert de société écran pour le transfert de matériel des Emirats arabes unis à destination de leurs alliés en Afrique de l’Est, en particulier les paramilitaires des Forces de soutien rapide du général « Hemetti ».

Ce nouveau venu dans le monde de l’aviation en Afrique se fait le plus discret possible. Si Batot Air s’est enregistrée en août 2024 au Burkina Faso, les quatre gros-porteurs de la compagnie ne volent que depuis novembre 2025. Les avions-cargos de marque Iliouchine et Antonov qui constituent sa flotte n’ont d’ailleurs jamais approché, ni stationné sur le tarmac de l’aéroport de Ougadougou. Au lieu de ça, ils enchaînent les allers-retours depuis les Emirats arabes unis (EAU) vers la Corne de l’Afrique, en particulier l’Ethiopie et le Tchad. (Source Le Monde Afrique)

France : Ali Bongo bloqué à Paris faute de visa d’entrée au Royaume-Uni

Selon des informations révélées par Jeune Afrique, l’ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba séjourne depuis plusieurs semaines à Paris, dans l’impossibilité de regagner Londres. En cause : des difficultés administratives liées à son autorisation d’entrée au Royaume-Uni.

L’ex-chef de l’État gabonais réside actuellement dans sa propriété de l’avenue Foch, à Paris. D’après Jeune Afrique, ses documents de voyage ne lui permettent plus d’entrer sur le territoire britannique, l’obligeant à différer son retour à Londres, où vit une partie de sa famille.

Début février, Ali Bongo Ondimba a été aperçu dans la capitale française en compagnie de proches, dont sa sœur Betty. Mais au-delà d’une présence privée, sa situation s’expliquerait par un blocage administratif. Selon le média panafricain, lors d’une tentative de retour vers le Royaume-Uni, ses documents auraient été refusés par le système électronique de la police aux frontières française. (Source GabonMediaTime)

Ponctions pour fait de grève au Sénégal : Les enseignants saignent de toutes leurs larmes

Alors que les acteurs du système éducatif espéraient un dénouement par le dialogue, la publication des bulletins de salaire de février 2026 a agi comme une douche froide. Les enseignants grévistes ont constaté des retenues sur salaires d’une ampleur inédite, menaçant de rompre le climat social déjà fragile.

Le choc des chiffres : les preuves circulent déjà dans les salles de professeurs et sur les réseaux des enseignants. Sur les bulletins de solde du mois de février, la ligne «FAIT_GREVE_ENSEIG_JANVIER_2026» apparaît de manière systématique. Si les premières informations faisaient état de coupures variant entre 50 et plus de100 mille F Cfa, la retenue pour faits de grève peut aussi atteindre plus de 200 mille F, amputant ainsi près d’un tiers du gain total de l’agent. (Source Le Quotidien)

Togo: Des peines de 3 à 50 ans requises dans le procès en appel sur la mort du colonel Bitala Madjoulba

Au Togo, des peines de 3 à 50 ans ont été requises mercredi 25 février par le procureur général de la cour d'appel militaire contre sept personnes inculpées dans l'affaire de la mort du colonel Bitala Madjoulba.

Ce haut gradé, qui dirigeait le premier bataillon d'intervention rapide, a été tué par balle dans son bureau du camp militaire de Lomé, quelques heures après la cérémonie d'investiture de Faure Gnassingbé, en mai 2020.

L'État togolais a fait appel après un premier verdict jugé trop clément, alors que les avocats de la défense dénonçaient quant à eux « des vices de procédure » et un « manque de preuves » lors du premier procès. (Source RFI)

Agriculture bio en Afrique : Première chute des surfaces cultivées depuis 2011

Pour la première fois depuis 2011, les superficies consacrées à l’agriculture biologique en Afrique ont reculé. Selon le dernier rapport de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL), publié le 14 février, le continent est passé d’environ 3,4 millions d’hectares certifiés à un peu plus de 2,8 millions en 2024, soit une contraction de 17,6 % en un an.

Cette diminution de 600 000 hectares n’est pas le signe d’un désintérêt pour le bio, mais plutôt la conséquence directe de l’entrée en vigueur du nouveau règlement biologique de l’Union européenne. Ce texte met fin au système d’équivalence qui permettait aux pays tiers d’exporter vers l’Europe selon leurs propres normes, jugées comparables.

Désormais, les producteurs africains doivent se conformer aux mêmes standards rigoureux que les opérateurs européens. Face à cette exigence, les organismes de certification ont dû réviser leurs données pour ne conserver que les terres pleinement conformes, entraînant mécaniquement ce repli statistique. (Source Africapresse)

Le Nigeria dément tout paiement de rançon pour la libération de 230 écoliers

Plusieurs médias ont rapporté que le Nigeria aurait versé une rançon à Boko Haram pour la libération d’environ 230 écoliers. Abuja rejette toutefois ces allégations.

En novembre 2025, l’école catholique St. Mary’s, située dans l’État du Niger au Nigeria, a été attaquée en pleine nuit par un groupe armé lié à Boko Haram. Les assaillants ont fait irruption dans le campus alors que les élèves dormaient, tirant des coups de feu pour semer la panique, puis rassemblant environ 300 enfants et membres du personnel à l’extérieur sous la menace des armes.

Une cinquantaine d’élèves ont pu s’échapper dans la confusion. Les kidnappés ont ensuite été transportés sur des motos et véhicules vers des zones isolées. Après plusieurs semaines de captivité, environ 230 écoliers et membres du personnel ont été libérés par l’armée. (Source La Nouvelle Tribune)