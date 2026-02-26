Kenya: Le pays lève 2,25 milliards de dollars en euro-obligations pour financer le rachat de sa dette

Le Kenya a levé 2,25 milliards de dollars sur les marchés internationaux par le biais d'un euro-obligation à deux tranches afin de financer un rachat de dette de 500 millions de dollars et de soutenir son budget.

Le gouvernement a émis 900 millions de dollars d'obligations à échéance 2034 au taux de 7,875 % et 1,35 milliard de dollars d'obligations à échéance 2039 au taux de 8,700 %, a déclaré le ministère des finances. Cette vente fait suite aux appels d'offres lancés en début de semaine pour le rachat de 150 millions de dollars d'obligations arrivant à échéance en 2028 et de 350 millions de dollars d'obligations arrivant à échéance en 2032.

L'offre de rachat se termine le 25 février et les résultats sont attendus le 26 février.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Kenya pour harmoniser le profil des échéances de sa dette et réduire le risque de refinancement. Le pays a été confronté à la pression du marché en 2024 en raison des inquiétudes concernant sa capacité à honorer ses obligations en matière de dette extérieure, ce qui a entraîné une dégradation de sa note et une volatilité de sa monnaie.

Le Kenya est revenu sur le marché des euro-obligations à deux reprises l'année dernière, signalant un nouvel accès après que le resserrement des conditions financières mondiales a limité les emprunts.

Plusieurs États souverains africains, dont la Côte d'Ivoire et la République du Congo, ont également fait appel aux marchés internationaux cette année, alors que l'appétit des investisseurs pour la dette à haut rendement des marchés émergents s'améliore.

Points clés à retenir

La stratégie de gestion du passif du Kenya reflète une réouverture plus large du guichet des euro-obligations pour les émetteurs africains. Le resserrement des écarts par rapport aux bons du Trésor américain a permis aux gouvernements de refinancer les échéances à court terme par des emprunts à plus long terme.

En remplaçant les obligations à court terme par des instruments à 7 et 12 ans, le Kenya vise à alléger la pression de remboursement et à stabiliser sa courbe d'emprunt. Les agences de notation ont adopté un point de vue prudent, les récentes révisions à la hausse citant la réduction du risque de défaillance à court terme. Toutefois, des défis structurels subsistent.

Le niveau de la dette publique est élevé et la mobilisation fiscale reste faible. Une discipline budgétaire soutenue sera nécessaire pour maintenir la confiance des investisseurs. Le succès de la vente d'obligations indique que les investisseurs mondiaux sont prêts à évaluer le risque africain lorsque l'orientation politique semble stable. Le maintien de l'accès aux marchés dépendra de la mise en oeuvre des réformes fiscales et des résultats en matière de croissance.