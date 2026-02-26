Somalie: Le nombre de personnes affamées a quasiment doublé en un an

Le nombre de personnes en Somalie confrontées à une insécurité alimentaire aiguë a presque doublé depuis l'année dernière, atteignant 6,5 millions, alors que la faim s'aggrave en raison de la sécheresse persistante, des conflits et de la flambée des prix alimentaires.

Plus de 1,8 million d'enfants de moins de cinq ans risquent de souffrir de malnutrition aiguë d'ici juin, selon une analyse publiée mardi par la plateforme de surveillance appelée Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC en anglais).

Cette situation préoccupante survient après l'échec des pluies de la saison Deyr, d'octobre à décembre, et la baisse des récoltes. Les populations les plus touchées sont les agriculteurs pauvres, les éleveurs et les personnes déplacées.

Insuffisance de l'aide

En Somalie, la sécheresse, l'insécurité et les conflits au centre, au sud et dans certaines régions du nord - alimentés par l'insurrection, la concurrence pour les ressources et d'autres facteurs - ont provoqué des déplacements de population, tout en perturbant les moyens de subsistance et l'accès aux marchés.

La situation est encore aggravée par la hausse des prix des denrées alimentaires locales et importées, ainsi que par une réduction de l'aide humanitaire.

La plateforme de surveillance de la sécurité alimentaire, une initiative soutenue par l'ONU, utilise une échelle de un à cinq pour mesurer la gravité de l'insécurité alimentaire, ce qui aide les gouvernements et les acteurs humanitaires à classifier les crises.

Des millions de personnes souffrent de la faim

Selon les estimations des experts, 6,5 millions de Somaliens sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë (phase 3 et plus de l'IPC), contre 3,4 millions au premier trimestre 2025.

Plus de deux millions de personnes se trouvent en situation d'urgence (phase 4).

« La plupart des populations pastorales et agropastorales des régions du nord, du centre et du sud sont classées en phase 3 », déclarent les experts.

« Ces populations subissent d'importantes carences alimentaires, une augmentation de la malnutrition aiguë et doivent recourir à des stratégies d'adaptation d'urgence pour satisfaire leurs besoins alimentaires de base », ajoutent-ils.

L'analyse révèle que cette année, 1,84 million de jeunes enfants souffrent ou souffriront de malnutrition aiguë, dont 483 000 cas de malnutrition aiguë sévère.

Cette affection, également appelée émaciation sévère, est la forme la plus mortelle de malnutrition, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Intensification des mesures

L'insécurité alimentaire aiguë en Somalie devrait s'aggraver jusqu'en mars, durant la saison sèche du Jilaal, la période la plus chaude de l'année.

Les prévisions indiquent que la saison des pluies de Gu, d'avril à juin, devrait être dans la moyenne dans la plupart des régions du pays, ce qui devrait permettre une restauration progressive des ressources en eau et en pâturages.

Par conséquent, le nombre de personnes se trouvant au stade 3 ou plus de l'IPC devrait diminuer pour atteindre 5,5 millions. « Toutefois, l'insécurité alimentaire aiguë restera généralisée et les légères améliorations seront inégales selon les zones de subsistance ».

La plateforme de surveillance appelle à un renforcement urgent de l'aide humanitaire vitale dans les zones critiques où se conjuguent des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë et de malnutrition aiguë.

Parmi les autres recommandations figurent l'intensification de l'aide dans les zones rurales et mal desservies ; le renforcement de la coordination afin de faciliter une réponse intégrée combinant sécurité alimentaire, nutrition, santé, eau, assainissement et hygiène et autres interventions sectorielles ; et l'amélioration du ciblage de l'aide humanitaire afin de garantir qu'elle atteigne les personnes qui en ont le plus besoin.