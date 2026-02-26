Congo-Kinshasa: Quel bilan et quelles attentes pour Radio Okapi ?

25 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Ce mercredi 25 février 2026, Radio Okapi a célébré ses 24 ans d'existence.

Pendant près d'un quart de siècle, Radio Okapi a accompagné les grandes étapes politiques, sociales et économiques du pays. Elle a couvert les élections, les crises, les avancées démocratiques, les débats citoyens, mais aussi les initiatives locales et les histoires de résilience.

Aujourd'hui, dans un paysage médiatique en pleine mutation, marqué par la montée du numérique, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, Radio Okapi doit continuer à évoluer pour répondre aux attentes de ses auditeurs.

Quel bilan peut-on dresser après 24 ans d'existence ?

Quels défis la radio a-t-elle relevés ?

Quelles sont les attentes des auditeurs pour les années à venir ?

Jean-Marc Matwaki, responsable des programmes de Radio Okapi et Pélagie Bonsdawinde Oubda, responsable du service technique de Radio Okapi en parlent avec Jocelyne Musau.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.