Congo-Kinshasa: Quel bilan et quelles attentes pour Radio Okapi ?

Ce mercredi 25 février 2026, Radio Okapi a célébré ses 24 ans d'existence.

Pendant près d'un quart de siècle, Radio Okapi a accompagné les grandes étapes politiques, sociales et économiques du pays. Elle a couvert les élections, les crises, les avancées démocratiques, les débats citoyens, mais aussi les initiatives locales et les histoires de résilience.

Aujourd'hui, dans un paysage médiatique en pleine mutation, marqué par la montée du numérique, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, Radio Okapi doit continuer à évoluer pour répondre aux attentes de ses auditeurs.

Quel bilan peut-on dresser après 24 ans d'existence ?

Quels défis la radio a-t-elle relevés ?

Quelles sont les attentes des auditeurs pour les années à venir ?

Jean-Marc Matwaki, responsable des programmes de Radio Okapi et Pélagie Bonsdawinde Oubda, responsable du service technique de Radio Okapi en parlent avec Jocelyne Musau.