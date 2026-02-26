Congo-Brazzaville: Bitumage du corridor 13 - La fin du calvaire s'annonce pour la Likouala

Longtemps resté difficilement accessible par voie terrestre, le département de la Likouala sera bientôt fréquentable en temps réel, après le lancement, le 25 février à Impfondo par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, des travaux de bitumage de la route Pokola-Mboua-Epéna-Impfondo-Dongou-Enyellé-Betou-Gouga, longue de près de 465 kilomètres.

Les travaux de bitumage de la route Pokola-Mboua-Epéna-Impfondo-Bétou-Gouga seront exécutés par une entreprise chinoise sur un délai prévisionnel de quatre ans. Ils s'inscrivent dans le cadre du projet d'aménagement du corridor 13, une dorsale régionale devant relier Brazzaville-Bangui-N'Djamena, Tripoli au Cap, en Afrique du Sud.

D'après le ministre d'Etat, en charge de l'Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya, le projet porte sur l'aménagement et le bitumage de 542 kilomètres, dont 79 dédiés à la construction des voiries urbaines et des voies d'accès dans les principales localités situées le long du corridor.

Le chantier va se réaliser en six paliers, répartis comme suit : tronçon Pokola-Dzaka-Mboua sur 123 km ; Mboua-Epéna (54 km) ; Epéna-Impfondo-Dongou (136,70 km) ; Dongou-Enyellé (102,25 km) ; Enyellé-Bétou (71,85 km), et Bétou-Gouga-frontière Centrafrique long de 54,75 km.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après les caractéristiques techniques données pat le ministre d'Etat, cette route économiquement stratégique comporte 11,5 mètres de largeur, avec une chaussée circulable comprise entre 7,5 et 9 mètres bidirectionnels et fluides, assortis des accotements prévus pour sécuriser en même temps les usagers et la chaussée.

La structure de la chaussée, dimensionnée pour un trafic moyen journalier annuel de 1000 véhicules/jour, correspond à la classe de trafic T3.

« Ce projet a été conçu pour répondre aux exigences actuelles et futures du corridor, tant en matière de sécurité que de capacité, avec des vitesses de référence adaptées aux différents contextes de traversée, soit 60 km/h en milieu urbain, et 80 km/h en rase campagne. Ce corridor de développement n°13 est cette route Nord-Sud-africaine qui va de Tripoli à Windhoek puis le Cap, en passant par N'Djamena-Bangui-Brazzaville. Les caractéristiques techniques de cette route ont été définies conformément aux normes régionales », a précisé le ministre d'Etat, Jean Jacques Bouya.

A terme, a-t-il renchéri, ce projet permettra de relier les capitales situées le long du corridor, les rapprocher des autres afin de garantir l'intégration régionale, mais aussi et surtout de désenclaver l'ensemble du département de la Likouala, demeuré longtemps difficilement accessible.

Précisons que le démarrage des travaux de bitumage du corridor 13 intervient trois ans après le lancement, le 20 mai 2023 par le chef de l'Etat, du chantier de construction du pont sur la rivière Sangha, à Ouesso, un ouvrage majeur qui intègre aussi cette même dorsale d'intégration régionale.