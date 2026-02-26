Burkina Faso: Affaire Tiegnan II - Les témoins déballent, Yé Yaké abdique

document

Affaire Tiegnan II : Les témoins déballent, Yé Yaké abdique

Détournement de deniers publics portant sur la somme de 62 millions de nos francs ; c'est l'une des trois infractions reprochées à Yé Yaké Camille, principal prévenu dans cette affaire, qui n'est rien d'autre que la suite du dossier Tiegnan. A l'audience du mercredi 25 février 2026 au TGI Ouaga I, les témoins, tour à tour, ont déposé.

Leur témoignage a porté sur les trois aspects du volet détournement de deniers publics, à savoir les initiatives pour soudoyer des enquêteurs de l'ASCE-LC, la tenue d'une activité sur l'élaboration du rapport de performance 2023 du ministère de l'Action humanitaire et la question de l'acquisition des pagnes du 8-Mars au profit de femmes déplacées internes. Face aux explications des différents témoins, le mis en cause, Yé Yaké Camille, s'en est tenu à leurs dires.

Le procès de Yé Yaké Camille et 7 autres se poursuit au TGI Ouaga I. 72h après l'ouverture de l'audience y relative, c'est le ballet des témoins. A l'entame de l'audience du jour, Ousmane Belem, DGESS, est le premier témoin à la barre. Son témoignage a porté sur l'activité concernant l'élaboration du rapport de performance 2023 du ministère. De son récit, la chambre correctionnelle du TGI Ouaga I, en sa spécialité ECOFI en charge de ce dossier, le ministère public et les parties civiles, en apprennent davantage sur les acteurs en charge de l'organisation de ladite activité, sa durée, mais aussi et surtout les TDR y relatifs.

A sa suite, Fatimata Traoré, à la tête d'une unité de confection de pagnes Faso Dan Fani au moment des faits, relate ce qu'elle sait de l'acquisition de ces pagnes tissés par le ministère de l'Action humanitaire. Il en est ressorti qu'elle a été contactée en février par le sieur Yé pour fournir lesdits pagnes. Cependant, faute de disposer du nécessaire, c'est une commande de 140 pagnes qu'elle dit avoir honorée, contre une rétribution de 700 mille F.

Par la suite, sa structure aurait bénéficié d'un contrat de 19 millions (soit un premier de 12 millions et l'autre de 7 millions) pour livrer toujours des pagnes Faso Dan Fani, selon ses explications. Mais à ce niveau non plus, les choses ne sont pas allées à leur terme, à l'en croire ; ce qui explique qu'elle ait été remboursée par le sieur Yé Yaké à hauteur de 1 250 000F au titre de frais d'enregistrement du contrat, caution de la banque..., a confié la témoin.

Des propos qui contredisent ceux du prévenu, d'où une confrontation au terme de laquelle le mis en cause s'est résigné à accepter les déclarations du témoin. Un autre témoin a comparu par la suite. Son nom : Germaine Compaoré/Bonkoungou. Contrairement à une commande de 800 pagnes tissés d'environ 8 millions qu'a évoquée l'ancien DGF, dame Compaoré a été formelle : « Ce sont 320 pagnes qui ont été livrés. J'ai été payée à 3 200 000 F cash par Kaboré Paulin de la part de Yé Yaké ». A ce niveau également, une confrontation a eu lieu et le prévenu n'a pas trouvé à redire.

Ce fut au tour de l'ancien chef de protocole dudit ministère, à savoir Alizèta Kiemdé, du sieur Amidou Gnoumou et de l'ancien Dircab, Soumaïla Sako, pour ne citer que ces témoins, de déposer. C'est au terme du passage des témoins que le président du tribunal a levé l'audience. Elle reprend ce matin par une autre étape. Il s'agit de la comparution des prévenus, dont l'ancienne ministre en charge de l'Action humanitaire Laure Zongo/Hien.

En rappel, il leur est reproché, à elle comme aux autres (Pasgo Payirwendé Bila, Dimanche Kouka Yaméogo, Billy Tuwis Josito Zongo, Lydie Bonkoungou, Issiaka Sangaré et Sompagnimdi Ismaël Ouédraogo), entre autres, des faits de détournement de deniers publics, de complicité de détournement et de blanchiment de capitaux.