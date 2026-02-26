Tunisie: Conseil ministériel restreint - Appel à l'accélération de la réalisation de grands projets stratégiques dans le cadre du Plan de développement 2026/2030

TUNIS — Un Conseil ministériel restreint (CMR), tenu mercredi au Palais du gouvernement à La Kasbah, a été consacré au suivi de l'avancement de plusieurs grands projets stratégiques devant être programmés dans le cadre du Plan de développement 2026-2030, selon un communiqué de la Présidence du gouvernement.

Présidant la réunion, la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a souligné l'importance d'accélérer le rythme d'achèvement de toutes les étapes relatives à la réalisation des projets publics programmés dans les délais impartis, afin de stimuler l'investissement, créer des emplois et réaliser la croissance économique espérée, conformément à la politique économique et sociale de l'État.

Dans ce cadre, un exposé détaillé a été présenté sur l'état d'avancement de quatre projets, ainsi que sur les solutions proposées pour surmonter les difficultés entravant leur mise en oeuvre, en vue de les finaliser dans les délais fixés.

Il s'agit du projet de train à grande vitesse (TGV) et de la réalisation d'un corridor ferroviaire à haute performance reliant le nord au sud du pays, du projet de liaison ferroviaire entre l'aéroport international Tunis-Carthage et le centre ville de Tunis, du projet d'extension de l'aéroport international Tunis-Carthage, ainsi que du projet de port en eaux profondes et de zone de services économiques et logistiques à Enfidha.

La Cheffe du gouvernement a affirmé que le projet d'extension de l'aéroport international Tunis-Carthage s'inscrit dans une vision nationale intégrée du système aéroportuaire tunisien, tenant compte des mutations technologiques, définissant les rôles futurs des différents aéroports et établissant une complémentarité entre eux.

Elle a précisé que la numérisation constitue le pilier fondamental de cette vision, afin d'assurer la cohérence des investissements avec les objectifs de développement économique et social à long terme, de soutenir le tourisme et de renforcer l'image de la Tunisie en tant que hub régional du transport aérien.

Le conseil ministériel a recommandé d'accélérer la réalisation de l'ensemble de ces grands projets stratégiques inscrits dans le Plan de développement 2026-2030 et d'engager immédiatement les procédures relatives à la réalisation du port en eaux profondes d'Enfidha, tout en accordant la priorité à la mise en œuvre progressive de tranches fonctionnelles du projet, de manière à garantir sa viabilité économique et opérationnelle immédiate.