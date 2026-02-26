La cinquième édition du Forum de diplomatie d'Antalya (Adf 2026) se tiendra du 17 au 19 avril 2026, à Antalya, en Türkiye. Organisé par le ministère des Affaires étrangères de la République de Türkiye, sous les auspices du Président Recep Tayyip Erdoğan, ce rendez-vous diplomatique s'impose comme l'un des cadres majeurs de réflexion sur les grands défis mondiaux.

Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques persistantes, des équilibres de pouvoir mouvants, la montée des barrières commerciales et une pression accrue sur le multilatéralisme, l'incertitude est devenue la norme. Conflits prolongés, rivalités stratégiques et polarisation croissante figurent parmi les facteurs qui redessinent l'ordre mondial et affectent directement les populations.

Placée sous le thème « Cartographier demain, gérer les incertitudes » ou « Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties », l'édition 2026 entend apporter des réponses à cette imprévisibilité grandissante. L'ambition est claire : anticiper les risques émergents, identifier les opportunités et transformer l'analyse stratégique en actions concrètes. Il s'agit de conserver une longueur d'avance sur les mutations en cours afin de bâtir un avenir plus stable et plus inclusif.

L'Adf 2026 réunira des chefs d'État et de gouvernement, des décideurs politiques, des diplomates, des universitaires, des experts du secteur privé, ainsi que des représentants des médias et de la société civile.

À travers des allocutions, des tables rondes, des sessions interactives et des rencontres bilatérales, les participants échangeront sur les dynamiques régionales et les tendances globales, tout en partageant des pistes de solutions et des bonnes pratiques.

Au-delà des débats, le Forum se veut un espace de dialogue franc et constructif, destiné à restaurer la confiance et à renforcer la coopération internationale. Dans un monde en quête de repères, Antalya ambitionne ainsi de contribuer à tracer la voie vers un système international plus juste, plus efficace et plus résilient, au bénéfice des générations futures.