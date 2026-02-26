Afrique: Forum de diplomatie d'Antalya (Türkiye) 2026 - Dirigeants et experts mobilisés pour gérer les crises globales

25 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La cinquième édition du Forum de diplomatie d'Antalya (Adf 2026) se tiendra du 17 au 19 avril 2026, à Antalya, en Türkiye. Organisé par le ministère des Affaires étrangères de la République de Türkiye, sous les auspices du Président Recep Tayyip Erdoğan, ce rendez-vous diplomatique s'impose comme l'un des cadres majeurs de réflexion sur les grands défis mondiaux.

Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques persistantes, des équilibres de pouvoir mouvants, la montée des barrières commerciales et une pression accrue sur le multilatéralisme, l'incertitude est devenue la norme. Conflits prolongés, rivalités stratégiques et polarisation croissante figurent parmi les facteurs qui redessinent l'ordre mondial et affectent directement les populations.

Placée sous le thème « Cartographier demain, gérer les incertitudes » ou « Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties », l'édition 2026 entend apporter des réponses à cette imprévisibilité grandissante. L'ambition est claire : anticiper les risques émergents, identifier les opportunités et transformer l'analyse stratégique en actions concrètes. Il s'agit de conserver une longueur d'avance sur les mutations en cours afin de bâtir un avenir plus stable et plus inclusif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Adf 2026 réunira des chefs d'État et de gouvernement, des décideurs politiques, des diplomates, des universitaires, des experts du secteur privé, ainsi que des représentants des médias et de la société civile.

À travers des allocutions, des tables rondes, des sessions interactives et des rencontres bilatérales, les participants échangeront sur les dynamiques régionales et les tendances globales, tout en partageant des pistes de solutions et des bonnes pratiques.

Au-delà des débats, le Forum se veut un espace de dialogue franc et constructif, destiné à restaurer la confiance et à renforcer la coopération internationale. Dans un monde en quête de repères, Antalya ambitionne ainsi de contribuer à tracer la voie vers un système international plus juste, plus efficace et plus résilient, au bénéfice des générations futures.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.