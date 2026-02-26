Cote d'Ivoire: Opération « Tolérance Zéro » - Le gouvernement annonce une répression accrue dès le 2 mars

À compter du 2 mars 2026, toute infraction au code de la route sera sanctionnée avec la plus grande rigueur sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite à l'issue d'une séance de travail tenue le lundi 23 février 2026 au cabinet du Directeur général de la Police nationale.

Cette rencontre, présidée par l'Administrateur général de Police, Kouyaté Youssouf, s'inscrit dans le prolongement des échanges entre le Ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, et le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé.

Elle a réuni les services techniques du ministère en charge des Transports, les responsables opérationnels de la Police nationale ainsi que les représentants des transporteurs, notamment le Haut Conseil du Patronat des Entreprises de Transport et la Coordination nationale des gares routières.

Face à la recrudescence des accidents de la circulation et à la persistance de l'incivisme routier, le Directeur général de la Police nationale a adopté un ton ferme. Il a dressé un constat préoccupant de l'indiscipline sur les routes ivoiriennes, soulignant que cette situation ne saurait continuer à compromettre les efforts consentis par l'État pour moderniser le secteur des transports et, surtout, à coûter des vies humaines.

Selon lui, la sécurité routière s'impose comme l'un des défis majeurs du gouvernement en ce début d'année 2026. L'opération baptisée « Tolérance Zéro » vise ainsi à inverser durablement la tendance en renforçant les contrôles et en appliquant strictement les sanctions prévues par la loi.

Les infractions particulièrement ciblées concernent l'excès de vitesse, le non-respect des feux tricolores, la surcharge des véhicules de transport en commun, le défaut de pièces administratives et les stationnements anarchiques. Des contrôles renforcés seront menés aussi bien en milieu urbain que sur les axes interurbains.

En multipliant les concertations avec les acteurs du secteur, le gouvernement entend responsabiliser chaque maillon de la chaîne du transport. L'objectif est clair : instaurer une discipline durable sur les routes et garantir la sécurité des usagers. À travers cette vaste opération nationale, les autorités affichent leur détermination à faire de la lutte contre l'insécurité routière une priorité absolue.