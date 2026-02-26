Cote d'Ivoire: Coupures d'électricité à Abidjan, perturbations saisonnières sur le réseau - Les précisions de la CIE

La Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) renforce la maintenance pour sécuriser l'alimentation électrique afin de réduire les perturbations de la fourniture du courant.

Ces dernières semaines, les perturbations observées dans plusieurs quartiers du Grand Abidjan ont suscité interrogations et inquiétudes. Après analyse des éléments techniques disponibles, la situation apparaît davantage liée à une forte pression saisonnière sur certaines portions du réseau de distribution qu'à un déficit structurel de production.

Une hausse saisonnière de la consommation

La principale explication avancée repose sur l'augmentation significative de la consommation d'électricité en période de forte chaleur. L'utilisation intensive des climatiseurs, ventilateurs et autres appareils énergivores entraîne des pics de demande, notamment en soirée. Cette montée en charge exerce une pression accrue sur les ouvrages électriques, particulièrement dans les zones urbaines densément peuplées ou en forte expansion.

Il s'agit d'un effet mécanique : chaque poste électrique est dimensionné pour une capacité de transit précise. Lorsque la consommation dépasse ponctuellement ces seuils, des mécanismes de protection se déclenchent afin de préserver les équipements, entraînant des interruptions temporaires.

À ce jour, la capacité nationale de production demeure globalement suffisante pour couvrir la demande. Les perturbations observées sont principalement localisées et liées à des contraintes d'exploitation locales.

Des incidents techniques ponctuels favorisés par la surcharge temporaire de certains équipements

Des zones urbaines à forte densité démographique. Des secteurs en urbanisation rapide ; la croissance démographique d'Abidjan, combinée à l'extension rapide de l'habitat et à l'équipement massif en appareils électroménagers, génère des pics localisés qui nécessitent une adaptation continue des infrastructures.

À l'échelle nationale, le réseau n'est pas saturé. Toutefois, certaines poches urbaines connaissent une montée en charge rapide qui impose le renforcement ciblé des postes de transformation, la reconfiguration de certains réseaux communaux et l'augmentation progressive des capacités. L'expansion urbaine impose ainsi une adaptation permanente du système électrique, tant en capacité qu'en résilience.

Sur le terrain : des mesures correctives immédiates

À Abatta, des mesures de charge réalisées l'an dernier ont révélé que certains transformateurs approchaient leur seuil critique. Koné Karidja, sous-directrice maintenance basse tension Abidjan à la Cie, explique : « Lorsque la capacité d'un poste est atteinte, cela peut provoquer des avaries ou des déclenchements de fusibles installés pour protéger les câbles. Ces dispositifs évitent des dégâts plus graves, mais peuvent entraîner des interruptions momentanées chez les clients ».

En collaboration avec Côte d'Ivoire Énergies, un poste préfabriqué supplémentaire a été installé afin de soulager les équipements existants. Des départs basse tension sont en cours de création pour redistribuer la charge et stabiliser l'alimentation. Par ailleurs, des mesures urgentes sont mises en œuvre : le renforcement des équipes techniques sur le terrain, la surveillance accrue des postes critiques et les interventions accélérées en cas d'incident. L'objectif est clair : stabiliser les zones les plus sollicitées et réduire la fréquence des interruptions.

Haute tension : prévenir les déclenchements

Sur le réseau interconnecté haute tension, les fortes températures fragilisent certains équipements, notamment les chaînes d'isolateurs. Sékongo Brahima, sous-directeur maintenance du réseau électrique interconnecté haute tension Abidjan Sud, précise : « Lorsque les isolateurs sont fissurés ou endommagés, ils peuvent laisser passer le courant vers le sol, provoquant le déclenchement des protections dans les postes sources et des coupures dans les zones alimentées ».

Pour prévenir ces incidents, la Cie remplace progressivement les chaînes d'isolateurs en verre par des modèles synthétiques, plus résistants aux contraintes mécaniques et thermiques.

Modernisation et anticipation technologique

Chaque année, des campagnes de mesures de charge permettent d'identifier en amont les transformateurs en limite de capacité. Les données sont transmises aux autorités compétentes afin de programmer les investissements nécessaires. En parallèle, la Cie modernise son réseau à travers l'installation de capteurs intelligents capables d'envoyer des alertes en temps réel. « Ces dispositifs nous permettent d'anticiper de nombreuses situations et de faciliter la maintenance du réseau », indique Koné Karidja.

Communication : distinguer maintenance et incidents

Il convient de différencier les coupures programmées pour les travaux de maintenance, annoncées via les canaux officiels, SMS et médias ; les incidents techniques imprévus, liés notamment aux surcharges ponctuelles qui peuvent survenir sans préavis. La compagnie assure travailler à améliorer davantage l'information des usagers.

Une situation conjoncturelle plus que structurelle

En définitive, les perturbations actuelles relèvent davantage d'un stress saisonnier sur certaines portions du réseau que d'une crise énergétique nationale. « Avec le renforcement de nos actions de maintenance, notre objectif est de limiter au maximum les perturbations », assure Sékongo Brahima. Le principal défi demeure l'adaptation continue du réseau à la croissance rapide de la demande énergétique dans une métropole en pleine expansion comme Abidjan.