Cote d'Ivoire: Sécurité civile/Radio-amateurisme - Le premier centre de liaison et de formation du pays ouvert à Motobé

Un radio-club d'envergure internationale en Côte d'Ivoire pour partager une passion, la formation et renforcer la sécurité civile en cas de catastrophe ! Voilà le pas qui vient d'être posé dans la sécurité civile de Côte d'Ivoire avec l'inauguration, le 20 février, à Motobé, village du département de Grand-Bassam, du premier centre de liaison et de formation pour radioamateurs en Côte d'Ivoire. L'inauguration s'est faite en présence de représentants de l'armée de l'air et du Gspm.

Baptisé TU7C de son indicatif radio, ce radio-club vient concrétiser une ambition portée depuis plusieurs années par l'Association pour le développement du radio-amateurisme et de la sécurité civile de Côte d'Ivoire (Adrasec-CI).

Cette association bénéficie de l'appui de partenaires internationaux, notamment le radio-club de Provins (France) représenté à l'inauguration du TU7C par Frédéric Merle, par ailleurs membre du Rotary club international, qui a suivi ce projet de bout en bout et mobilisé les financements.

« Ce centre émerge comme un projet stratégique pour le développement des communications d'urgence, doit devenir un point névralgique de formation, de liaison radio et d'expérimentations techniques haut niveau. Il est destiné à accueillir des passionnés de radiocommunications, des élèves et des volontaires désireux d'acquérir des compétences utiles dans les domaines civils, scientifiques et de communication en cas d'urgence », s'est-il félicité.

Pour rappel, le radio-amateurisme est une activité de loisir, mais assez technique et scientifique permettant de communiquer par ondes radio avec d'autres passionnés à travers le monde entier, sans internet ni réseau commercial. C'est un hobby réglementé nécessitant une licence (indicatif) pour utiliser des bandes de fréquences dédiées.

Constituant une précieuse réserve technique et humaine pour la société, les radioamateurs sont utiles en cas d'urgence, notamment lors de catastrophes naturelles, pour palier la panne des réseaux classiques.

Le coût total de réalisation du centre est évalué à 135 millions de FCfa réalisé actuellement à 80% soit 108 millions de FCfa, financés conjointement par Frédéric Merle, un radioamateur turc et des contributions locales.

Ce financement extérieur s'ajoute à l'appui logistique et humain apporté par l'Adrasec-CI, ainsi qu'au travail bénévole des volontaires du village de Motobé qui ont contribué à la préparation du site, à la logistique et à l'accueil des équipes.

Si le chef de terre de Motobé, François-Xavier Alloh, a salué un projet qui « valorise notre village », le président de l'Adrasec-CI, Amoa Mathurin, s'est félicité d'un grand pas posé par son organisation qui existe depuis 2017.

« L'Adrasec-CI était déjà connue pour ses capacités à activer des aides et secours internationaux en cas de sinistre majeur. Notre association voit, aujourd'hui, ses capacités renforcées avec l'ouverture de ce centre. Nous nous réjouissons et de notre belle coopération avec le radio-club de Provins, le donateur turc, l'Anac, l'armée de l'air d'Abidjan, les Ffci, le Gspm et l'Onpc, et traduisons notre gratitude à tous les donateurs », s'est-il réjoui.

Le centre désormais existant, les prochains défis seront de compléter les équipements restants, entre autres un kit de panneau solaire et un véhicule opérationnel équipé, et de faciliter l'acquisition des licences de radioamateur aux nouveaux adhérents de l'Adrasec.

Un document délivré uniquement par l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques (Aigf).