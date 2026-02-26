Maroc: SM le Roi félicite l'Emir de l'Etat du Koweït à l'occasion de la fête nationale de son pays

25 Février 2026
Libération (Casablanca)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l'Emir de l'Etat du Koweït, SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de bien-être et de longue vie à SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, et de davantage de progrès et de prospérité à l'Etat du Koweït.

Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour faire part de Sa grande fierté des relations fraternelles distinguées unissant les deux pays, réitérant Sa détermination à œuvrer de concert et de manière continue avec l'Emir de l'Etat du Koweït pour les hisser et les développer dans divers domaines.

