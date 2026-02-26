Addis-Abeba — À l'issue d'une rencontre au sommet avec le Premier ministre Abiy Ahmed, le président israélien Isaac Herzog a salué l'Éthiopie comme un partenaire stratégique majeur d'Israël sur le continent africain.

Dans un message publié sur son compte officiel X, le chef de l'État israélien a qualifié leurs échanges d'« excellents », mettant en avant la qualité du dialogue et la solidité des liens bilatéraux.

Il a souligné que la relation entre les deux pays repose sur une coopération de longue date et offre des perspectives prometteuses pour l'avenir.

« L'Éthiopie occupe une place centrale en Afrique et constitue, depuis des décennies, un partenaire clé pour l'État d'Israël », a affirmé le président Herzog.

Il a réitéré la volonté d'Israël de renforcer sa présence diplomatique et économique sur le continent, en considérant l'Éthiopie comme un acteur incontournable de cette stratégie.

Les discussions ont porté sur l'élargissement de la coopération dans des domaines prioritaires tels que l'innovation, la recherche scientifique, les technologies de pointe, l'agriculture, la sécurité alimentaire, ainsi que la gestion de l'eau et de l'énergie.

Les deux dirigeants ont également examiné les moyens d'approfondir la collaboration régionale au bénéfice mutuel de leurs peuples.

Au-delà des relations bilatérales, les échanges ont mis l'accent sur la promotion d'un partenariat fondé sur la paix, la solidarité et une dynamique régionale constructive. Le président israélien a exprimé son souhait de voir cette coopération se consolider davantage dans les années à venir.

Au cours de sa visite, Isaac Herzog s'est recueilli au Memorial de la victoire d'Adoua, rendant hommage à l'histoire et à l'esprit d'indépendance de l'Éthiopie.

Cette visite s'inscrit dans un contexte diplomatique particulièrement dynamique pour Addis-Abeba, qui s'affirme comme une plateforme majeure de dialogue international. Ces dernières semaines, la capitale éthiopienne a accueilli plusieurs dirigeants étrangers de premier plan.

Parmi eux figurent le président turc Recep Tayyib Erdogan, dont la visite a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente sur des projets conjoints dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, ainsi que la Première ministre italienne Giorgia meloni, venue coprésider le Sommet Italie-Afrique et promouvoir le « Plan Mattei » en faveur d'un partenariat durable avec le continent.

Cette succession de visites de haut niveau confirme le statut d'Addis-Abeba, non seulement comme capitale politique de l'Éthiopie, mais également comme centre diplomatique continental, notamment en tant que siège de l'Union Africaine.