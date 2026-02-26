Cote d'Ivoire: Diplomatie et partenariats stratégiques - Alassane Ouattara boucle un séjour fructueux à Paris

Le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan le mercredi 25 février 2026, au terme d'un séjour en France entamé le 14 février 2026. Accompagné de la Première Dame, Dominique Ouattara, le Chef de l'État ivoirien aura mis à profit cette visite parisienne pour consolider les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France, tout en menant plusieurs rencontres de haut niveau.

Durant son séjour à Paris, le Président Alassane Ouattara a eu des entretiens avec des autorités françaises, des responsables d'institutions financières ainsi que des dirigeants d'entreprises. Ces échanges ont porté sur le renforcement de la coopération économique, les investissements structurants, la sécurité régionale et les enjeux liés au développement durable.

Les discussions ont notamment permis de réaffirmer la solidité du partenariat stratégique entre Abidjan et Paris. Il faut signaler que la France demeure l'un des premiers partenaires économiques de la Côte d'Ivoire, avec une présence significative d'entreprises françaises dans des secteurs clés tels que l'énergie, les infrastructures, les transports et les télécommunications.

Le Chef de l'État ivoirien a ainsi présenté les priorités du gouvernement en matière d'industrialisation, de transformation locale des matières premières et d'amélioration du climat des affaires.

Au plan diplomatique, le Président Ouattara a également évoqué les défis sécuritaires dans la sous-région ouest-africaine et la nécessité d'une coopération accrue face aux menaces transnationales. Les questions relatives à la stabilité politique ont aussi figuré parmi les sujets abordés, dans un contexte marqué par la volonté des autorités ivoiriennes de préserver la paix et la cohésion sociale.

Pour sa part, l'on apprend que la Première Dame, Dominique Ouattara, a eu des échanges avec des acteurs engagés dans les domaines sociaux et humanitaires, en cohérence avec les actions qu'elle mène en faveur des couches vulnérables.

Ce déplacement en France s'inscrit dans la dynamique diplomatique soutenue du Président Alassane Ouattara, visant à consolider la position de la Côte d'Ivoire comme pôle de stabilité et moteur de croissance en Afrique de l'Ouest. À son retour à Abidjan, le Chef de l'État entend poursuivre la mise en œuvre des réformes et projets structurants engagés au service du développement du pays.