Maroc: De Rabat à Al-Qods - Des initiatives sur le terrain renforcent la résilience des Maqdessis

Des paniers alimentaires distribués en faveur des familles démunies aux Iftars organisés à l'occasion du mois sacré du Ramadan, en passant par les campagnes médicales au profit des communautés bédouines reculées et les programmes de formation et d'appui aux artisans et aux jeunes, les messages de solidarité marocaine envers Al-Qods se renouvellent à travers des initiatives sociales, sanitaires et de développement visant à atténuer les effets des conditions économiques difficiles et à renforcer la résilience des Maqdessis dans leur ville.

Ainsi, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, poursuit la mise en oeuvre sur le terrain de programmes alliant aide d'urgence et action de développement durable, dans le cadre d'une vision faisant du soutien à l'Homme le levier fondamental de la résilience.

Dans ce sillage, une série d'initiatives sociales, sanitaires et économiques, coïncidant avec l'avènement du mois sacré de Ramadan 1447 de l'Hégire, ont été lancées en présence du directeur chargé de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Cherkaoui.

Une campagne sociale d'envergure

La campagne annuelle d'aide sociale a été lancée depuis les villages de "Nabi Samuel" et "Al Jadira", au nord-ouest d'Al-Qods. Elle consiste cette année en la distribution de 5.000 paniers alimentaires composés de 22 produits de première nécessité au profit des familles palestiniennes nécessiteuses d'Al-Qods et des localités environnantes.

Le programme comprend également l'approvisionnement des centres sociaux en denrées alimentaires destinées à la préparation d'environ 20.000 repas d'Iftar quotidiens, tout au long du mois sacré, en plus de la distribution de vêtements de l'Aïd Al-Fitr au profit de 500 orphelins pris en charge par l'Agence, ainsi que l'organisation de veillées religieuses et culturelles et de programmes de formation au profit d'associations locales dans les domaines du marketing et du développement humain.

"Le choix des villages situés au nord-ouest d'Al-Qods revêt une portée symbolique traduisant la volonté d'atteindre les communautés les plus vulnérables, notamment dans les zones reculées affectées par les mesures sur le terrain", a souligné M. Cherkaoui.

Des campagnes médicales dans les zones reculées

Dans le cadre de cette campagne annuelle d'assistance sociale, des campagnes médicales ont été organisées au profit des communautés bédouines de Khan Al Ahmar, Al Jahalin et Al Muntar, ainsi que dans plusieurs localités et villages dans les environs d'Al-Qods.

Les prestations ont porté sur des analyses effectuées par un laboratoire mobile et des consultations en médecine générale, en pédiatrie et en ophtalmologie. Ces initiatives s'inscrivent dans une orientation stratégique axée sur le soutien au secteur de la santé à Al-Qods et ses alentours.

L'Agence avait auparavant procédé à l'équipement de centres de points de santé primaires dans plusieurs villages et communautés bédouines, outre le soutien aux établissements scolaires en les dotant de fournitures pédagogiques et outils numériques.

La directrice du laboratoire "Astra Lab", Dalia Jaradat, a, à cette occasion, affirmé que cette initiative "porte un message clair de solidarité envers les habitants, à savoir leur soutien et le renforcement de leur résistance sur leurs terres, malgré la difficulté d'accès à la zone et les défis existants sur le terrain".

Pour sa part, la directrice de l'école de Khan Al-Ahmar, Halima Zhayka, a qualifié cette journée médicale d'"étape importante" pour la communauté bédouine éloignée, notamment pour les enfants privés de soins médicaux en raison de l'absence de cabinets médicaux.

Autonomisation économique des commerçants et artisans

Sur le plan économique, l'Agence a procédé à la clôture d'une session de formation visant à renforcer les capacités et compétences des commerçants maqdessis en matière d'efficacité professionnelle dans l'import-export, organisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie arabe à Al-Qods, dans le cadre d'une stratégie axée sur le marketing électronique, l'accompagnement technique et l'appui à l'innovation.

Elle a également lancé la "Semaine de formation aux métiers traditionnels marocains" à la fondation Al-Alia à Al-Qods, encadrée par une élite d'artisans marocains spécialisés dans le tissage, la sculpture sur bois et l'orfèvrerie en cuivre et en argent, au profit de 38 artisans et jeunes maqdessis.

Ce programme s'inscrit dans le cadre d'une vision de développement faisant de l'artisanat traditionnel un levier à la fois économique et culturel, contribuant à la création de sources de revenus durables et au renforcement de l'attachement à l'identité patrimoniale commune entre le Maroc et la Palestine.

Une dynamique académique et culturelle

En parallèle, des activités académiques et culturelles ont été organisées à Al-Qods, Ramallah et Hébron, portant sur la diplomatie culturelle marocaine et le rôle du Comité Al-Qods dans le soutien de la Ville Sainte.

A l'Université d'Al-Qods, une rencontre a eu lieu autour du thème "De l'espace académique au projet de recherche : la diplomatie culturelle marocaine au service d'Al-Qods". Elle a été aussi marquée par l'inauguration d'un pavillon du livre marocain et la mise en lumière des interventions de l'Agence dans les domaines de la restauration du patrimoine, de l'éducation et du soutien à la recherche scientifique.

Des rencontres avec des personnalités maqdessies et références religieuses

M. Cherkaoui a, d'autre part, tenu une série de rencontres élargies avec des personnalités maqdessies et des autorités religieuses islamiques et chrétiennes, au cours desquelles il a présenté la méthodologie d'action de l'Agence et les défis auxquels elle fait face.

Il a réaffirmé que l'Agence adopte une approche participative, fondée sur la concertation continue avec les références religieuses et nationales ainsi que les organisations de la société locale, en vue de déterminer les priorités et les besoins des habitants d'Al-Qods et d'orienter le soutien vers les secteurs les plus affectés, notamment l'éducation, la santé, l'action sociale et le développement économique.

Des initiatives ayant suscité l'éloge des Maqdessis

Ces diverses initiatives lancées par l'Agence à l'occasion du mois sacré de Ramadan ont été largement saluées par plusieurs responsables religieux et nationaux palestiniens, qui ont souligné l'importance de ces actions de l'Agance dans le renforcement de la résilience d'Al-Qods, traduisant ainsi la profondeur de la solidarité marocaine constante avec la Ville Sainte.

Une vision intégrée au service de la résilience

M. Cherkaoui a indiqué que l'Agence agit conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, prônant une vision globale reposant sur trois piliers : l'appui social aux catégories vulnérables, l'autonomisation économique et la préservation de l'identité civilisationnelle et culturelle de la Ville Sainte.

Depuis plus d'un quart de siècle, le Royaume du Maroc a financé des dizaines de projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement, de la réhabilitation du patrimoine et de l'action sociale, consacrant ainsi une présence marocaine constante à Al-Qods, au-delà de la dimension symbolique, à travers un impact de développement direct et tangible reflétant un engagement continu en faveur de la résilience de ses habitants et de la préservation de son identité civilisationnelle.

