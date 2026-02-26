Maroc: Le groupe musical 'Jinan Al Andalus' donne à Rabat le coup d'envoi des Nuits du Ramadan

Le groupe musical "Jinan Al Andalus" (Jardins d'Al-Andalus) a donné, lundi soir à l'Institut national supérieur de musique et des arts chorégraphiques (INSMAC) de Rabat, le coup d'envoi du programme "Les Nuits du Ramadan".

Portées par l'ambassade d'Espagne au Maroc et l'Institut Cervantes, "Les Nuits du Ramadan" proposent un cycle de concerts unissant musique, poésie et création contemporaine autour d'un héritage partagé entre les deux rives de la Méditerranée.

Lors de cette soirée, le projet musical soufi "Jinan Al Andalus", dirigé par le violoniste marocain Hamid Ajbar, a proposé au public une relecture de qasidas mystiques et de poèmes muwashahat, à travers les textes de maîtres tels que Ibn Arabi, Rabia Al Adawiyya, Shushtari, Harrak et Busayri.

Outre Hamid Ajbar (voix soliste, violon andalou), le groupe se compose de Aziz Samsaoui (qanûn, direction artistique), Fathi Ben Yakoub (violon), Mouhssine Koraichi (oud) et Khalid Ahaboune (percussions).

S'exprimant à cette occasion, le conseiller culturel et scientifique de l'ambassade d'Espagne au Maroc, José María Davó Cabra, a indiqué que ce concert offre au public une occasion idoine d'entamer un voyage culturel singulier, permettant de redécouvrir de grands chefs-d'oeuvre de la musique arabo-andalouse dans toute sa richesse et sa diversité.

Organisée pendant le Ramadan, cette initiative vise à partager avec le public marocain le patrimoine culturel commun entre le Maroc et l'Espagne, en proposant un large éventail de poèmes, de muwashahat et d'autres formes emblématiques de ce répertoire ancestral, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la directrice des activités culturelles de l'Institut Cervantes de Rabat, Olvido Salazar-Alonso Revuelta, a fait savoir que cette manifestation, qui se poursuit jusqu'au 11 mars prochain, propose une série de neuf concerts dans plusieurs villes du Royaume, à savoir Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger et Tétouan.

De leur côté, M. Ajbar et M. Samsaoui se sont réjouis de participer à cette manifestation culturelle, affirmant que leur groupe commémore la mémoire des anciens poètes arabo-andalous et célèbre les voix mythiques d'Espagne, dans le but de préserver ce patrimoine culturel commun comme il se doit.

Au fil de la soirée, le groupe a envoûté le public par la beauté des mélodies et des paroles, l'invitant à un véritable voyage musical et spirituel reliant les jardins de Cordoue, de Grenade et du Maghreb à ceux de Damas, à travers différents styles, rythmes et maqâmât propres à chaque région.