Togo: Savanes en tête des bénéficiaires des crédits du FNFI

Le conseil des ministres a examiné mercredi une communication relative au bilan 2025 du Fonds national de la finance inclusive (FNFI), présenté par le ministre du Développement à la base et de l'Économie sociale et solidaire.

Créé en 2013, le FNFI s'est imposé comme un levier central de la politique d'inclusion financière.

Entre 2014 et 2025, il a permis l'octroi de plus de 1,94 million de crédits, pour un montant cumulé de 117,7 milliards de Fcfa, avec un taux de remboursement de 94,98 %.

Sur la période, plus de 1,12 million de bénéficiaires ont été ciblés, dont 65 % de femmes, couvrant 72,6 % des localités du pays.

Pour la seule année 2025, 34 006 crédits ont été accordés, principalement en faveur des activités génératrices de revenus (33 213), mais aussi au profit des TPME.

La région des Savanes concentre 42,2 % des prêts, soit 14 360 crédits. Le volume financier engagé en 2025 dépasse 4,12 milliards.

Les revenus financiers du FNFI se sont établis à 931,92 millions, avec une trésorerie de 19,428 milliards à fin décembre 2025.

Toutefois, des difficultés persistent, notamment un encours de 4,106 milliards lié au non-remboursement de certaines ressources par des prestataires financiers.

En 2025, 263,52 millions ont pu être recouvrés.

Pour cette année, les priorités porteront sur le renforcement de l'éducation financière, la digitalisation des services, l'activation de mécanismes de garantie et la finalisation d'une étude diagnostique visant à optimiser l'impact social des interventions du Fonds.