Afrique du Sud: La dette du pays va atteindre son maximum alors que le budget annonce un virage fiscal

La dette publique de l'Afrique du Sud atteindra son maximum au cours de cette année fiscale, mettant fin à 17 années d'augmentation constante, a déclaré le ministre des finances, Enoch Godongwana, dans son discours sur le budget annuel.

La dette devrait atteindre 78,9 % du produit intérieur brut au cours de l'exercice fiscal qui s'achèvera en mars, avant de redescendre à 77,3 % en 2026-27. M. Godongwana a déclaré que cela marquait un tournant dans la gestion des finances publiques, la dette devant diminuer dans les années à venir.

Le ministre a prévu une croissance économique de 1,6 % cette année, contre 1,3 % en 2025, l'expansion devant atteindre 2 % en 2028.

La hausse des prix des matières premières, en particulier de l'or et du platine, a stimulé les recettes et a permis au gouvernement d'éviter d'augmenter les impôts. La proposition de l'année dernière d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée a été abandonnée en raison de la résistance politique au sein de la coalition gouvernementale.

Les marchés obligataires se sont renforcés à l'approche du budget. Le rendement à 10 ans a chuté de plus de 300 points de base depuis avril 2025 pour atteindre environ 8 %, tandis que le rand a gagné plus de 20 % par rapport au dollar au cours de la même période.

L'Afrique du Sud a récemment été retirée d'une liste grise mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent et a vu sa cote de crédit souveraine améliorée pour la première fois en 16 ans.

Le taux de chômage reste supérieur à 30 % et environ 26 millions de personnes bénéficient d'allocations sociales.

Points clés à retenir

Un pic du taux d'endettement marquerait une rupture avec près de deux décennies de tensions budgétaires dues à une faible croissance et à une augmentation des dépenses. La stabilisation de la dette pourrait réduire les coûts d'emprunt et favoriser l'amélioration des notations de crédit. Les recettes provenant des produits de base ont apporté un soulagement, mais le maintien de la consolidation dépendra de la discipline en matière de dépenses et des réformes structurelles.

Les changements récents comprennent l'ouverture du secteur de l'électricité à la concurrence et la réforme des opérations portuaires et de fret appartenant à l'État. Les investisseurs attendront les détails d'une règle fiscale pour ancrer les futurs budgets.

Le maintien d'excédents primaires, lorsque les recettes dépassent les dépenses hors intérêts, est essentiel pour réduire la dette. Bien que le sentiment se soit amélioré, des risques subsistent. La croissance est modeste et le chômage élevé. Le pic d'endettement prévu représente un progrès, mais le maintien de la trajectoire nécessitera une exécution cohérente des politiques et des conditions économiques stables.