Ile Maurice: Rishab Rikhiram Sharma au pays

26 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed Beekash Roopun

Le virtuose indien du sitar, Rishab Rikhiram Sharma, est arrivé à Maurice ce jeudi matin en vue de son concert très attendu prévu le samedi 28 février au Swami Vivekananda International Convention Centre, à Pailles.

Un événement musical inédit s'annonce en effet dans l'île. Le prodige du sitar se produira dans le cadre de son projet mondial «Sitar for Mental Health», une initiative qui allie musique et sensibilisation au bien-être mental. À travers cette tournée internationale, l'artiste propose une expérience immersive où les sonorités profondes et méditatives du sitar deviennent un véritable voyage intérieur pour le public.

La soirée, organisée par GravityXero et Ticketbox.mu, promet une atmosphère unique au Swami Vivekananda International Convention Centre.

À son arrivée à l'aéroport, Rishab Rikhiram Sharma a été accueilli par Ajay Deora, CEO de Ticketbox.mu, marquant ainsi le coup d'envoi officiel de sa visite à Maurice.

