Ile Maurice: La Middle Temple Association lance un nouveau mandat

À l'issue de son assemblée générale annuelle, la Middle Temple Association (Mauritius) a procédé à l'élection de son nouveau comité exécutif. Ce renouvellement marque le début d'un nouveau mandat placé sous le signe du service, de l'engagement et du développement professionnel au sein de la profession légale.

L'association regroupe les membres du barreau mauricien ayant été appelés au barreau par l'Honourable Society of the Middle Temple à Londres. Elle vise notamment à promouvoir la collégialité entre confrères, encourager l'excellence professionnelle et éthique, et favoriser la formation continue ainsi que les échanges au sein de la profession.

Parmi les priorités du nouveau comité figure la prise en compte des défis auxquels font face les jeunes avocats. À travers des conférences, des discussions et diverses initiatives professionnelles, l'association entend renforcer le mentorat et encourager un dialogue constructif entre les différentes générations de praticiens. L'objectif est également de créer un espace d'échange et de réflexion permettant de contribuer aux débats sur l'évolution du paysage juridique mauricien.

Dans cette optique, l'association invite les avocats mauriciens membres de Middle Temple à rejoindre ses rangs et à participer à ses activités. L'adhésion permet de maintenir un lien avec cette communauté juridique internationale tout en contribuant activement à des initiatives visant à soutenir l'intégrité et l'avenir de la profession.

Pour l'année à venir, la Middle Temple Association (Mauritius) entend poursuivre ses actions dans un esprit d'inclusivité et de professionnalisme, avec une volonté affirmée de contribuer au rayonnement et à l'évolution du barreau mauricien.

Le nouveau comité exécutif est composé de Rashad Daureeawo, Senior Counsel, à la présidence, assisté des vice-présidents Sanjay Bhuckory, Senior Counsel, et Olivier Barbe. Doordarshini Roopsoodha Busgeet occupe le poste de secrétaire, épaulée par Sanjana Bhuckory comme secrétaire adjointe. Fatima Koomar est trésorière, assistée de Nirupa Narayen. Jay Ramphul et Boowasheenee Dultamon complètent le comité en tant que membres, tandis que Roshan Daureeawo et Sheetal Seewoosuran ont été désignés auditeurs.