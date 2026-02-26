Ile Maurice: Un troisième suspect arrêté et les Legentil traduits en justice

En sus de Jean Raymond Yohan Legentil et de sa soeur Marie Yoanna Suzette Blin, arrêtés dans le cadre d'un trafic de drogue et de blanchiment d'argent à Roche-Terre et Grand-Gaube, la police a appréhendé un troisième suspect, Christopher Victor, 35 ans, soupçonné d'être leur complice. Ils ont été traduits en cour de Pamplemousses, hier, et la police a objecté à leur remise en liberté.

Marie Yoanna Suzette Blin, née Legentil, et Christopher Victor font face à des accusations provisoires de «Drug Dealing - Possession of Synthetic Cannabinoids for the purpose of selling», ainsi que de blanchiment d'argent. Lors d'une opération à Roche-Terre, les enquêteurs ont saisi 38 grammes de cannabinoïdes synthétiques valant environ Rs 41000. Une somme de Rs 142725, soupçonnée de provenir de la vente de stupéfiants, a aussi été trouvée.

Quant à Jean Raymond Yoan Legentil, domicilié à Roche-Terre, il a comparu pour «Drug Dealing with aggravating circumstances», notamment pour possession d'héroïne et de cannabis valant environ Rs 14 127 525, en vue d'en faire un trafic. Les policiers ont également découvert Rs 186 600 en espèces et plusieurs bijoux. Deux pistolets et des munitions de calibre 22 mm ont aussi été saisis.

Concernant l'argent retrouvé, Yohan Legentil a avancé en cour que cette somme provenait de son commerce de bétail et non d'activités illégales. La police, elle, soupçonne un possible blanchiment d'argent par le biais de ce commerce. L'enquête se poursuit.