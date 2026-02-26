Ile Maurice: Pour moins de rats, il faut plus de bras

À la suite de la réunion multisectorielle présidée par le ministre de la Santé, le lundi 23 février, les municipalités et conseils de district ont reçu l'instruction formelle de procéder au nettoyage de leurs foires et bazars afin de limiter la prolifération des rats, principal vecteur de la leptospirose, qui a déjà coûté la vie à trois personnes depuis le début de l'année.

La réunion avait aussi été l'occasion pour les représentants des autorités locales de mentionner le manque de personnel, ce qui limite les campagnes de nettoyage dans les villes. Bryan Kennoo, le maire de Quatre-Bornes, admet qu'il y a environ 250 postes vacants à la municipalité, les effectifs ayant diminué après le licenciement de 109 employés en mai 2025. Malgré cela, il affirme que la ville continue à gérer les opérations indispensables.

«Nou vreman pe struggle avek mank personel», explique Bryan Kennoo. «Nous avons sollicité de l'aide, demandant 50 personnes au ministère de l'Environnement pour combler le manque de personnel, mais nous n'avons pas encore reçu de réponse malgré la demande faite depuis un mois.» Il ajoute que le nettoyage au Kärcher du bazar de Quatre-Bornes se fait tous les 15 jours, ce dernier étant occupé six jours sur sept tandis qu'un lundi sur deux, il y a la foire des coopératives. Il souligne aussi que les drains ont été nettoyés avec du désinfectant.

Du côté de Rose-Hill, la maire, Gabriella Batour, affirme également que les bazars de Rose-Hill et de Beau-Bassin ainsi que la foire de Plaisance sont également nettoyés régulièrement. De même, les autres villes redoublent d'efforts malgré le manque de personnel. Selon certains conseillers, une meilleure coordination entre l'État et les autorités locales permettrait d'allouer des ressources là où le besoin est le plus urgent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La prévention reste essentielle selon les maires des villes avec la sensibilisation du public sur les gestes à adopter qui contribueront à limiter la reproduction de rongeurs. Des solutions immédiates et une planification à moyen terme sont nécessaires pour protéger la santé publique.