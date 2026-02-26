Maroc: 2026 en France, une saison culturelle marocaine sous le signe du dynamisme et de la créativité

A travers une programmation riche et diversifiée, la saison culturelle marocaine en France pour l'année 2026 s'annonce comme un temps fort du partenariat multiforme entre les deux pays, mettant à l'honneur la créativité, la diversité et le dynamisme du Royaume.

Avec des événements institutionnels d'envergure, des initiatives portées par l'ambassade du Maroc et les dix-sept consulats généraux du Royaume avec la contribution essentielle de la diaspora, la culture marocaine s'impose comme un levier essentiel du rapprochement franco-marocain.

Au fil des années, cette présence culturelle n'a cessé de se renforcer, contribuant à consolider les liens bilatéraux tout en valorisant le rôle de la diaspora en tant que vecteur de dialogue et de partage entre les deux rives.

Dans le prolongement de cette dynamique, le calendrier culturel 2026 s'annonce particulièrement dense. Depuis le début de l'année déjà, présentations d'ouvrages, expositions et événements artistiques se succèdent, offrant un véritable panorama de la richesse culturelle marocaine et de son rayonnement dans l'Hexagone.

Littérature, musique, gastronomie : les expressions artistiques marocaines témoignent de la vitalité d'une communauté attachée à ses racines et pleinement engagée dans les grands rendez-vous nationaux.

A cet égard, la CAN 2025 a constitué une occasion privilégiée pour plusieurs acteurs institutionnels marocains - notamment l'ambassade, les consulats, la RAM et l'ONMT - de promouvoir la culture nationale à travers diverses initiatives. La Fondation Maison du Maroc s'illustre également comme une plateforme incontournable d'échanges, par l'organisation de colloques, expositions et manifestations scientifiques et académiques.

La saison culturelle marocaine 2026 a été lancée à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh, marquée par une soirée haute en couleur organisée le 17 janvier à Poissy, en région parisienne. Cet événement, ponctué par un concert de musique traditionnelle, a réuni un large public autour des valeurs du partage et du vivre-ensemble.

Plusieurs personnalités marocaines et françaises y ont pris part, dont l'ambassadrice Samira Sitail, le président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), Driss El Yazami, ainsi que la maire de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, aux côtés de nombreux élus.

Le 12 février, l'ambassade du Royaume a donné le coup d'envoi de ses rendez-vous culturels, dans les prestigieux salons de la chancellerie, avec la présentation du premier roman de Soundouss Chraïbi, «Le soleil se lève deux fois», paru chez Gallimard, une oeuvre introspective mêlant mémoire et transmission.

Le Maroc sera également à l'honneur dans le cadre de "la Saison Méditerranée 2026", prévue du 15 mai au 31 octobre, qui mettra en lumière la vitalité de la scène artistique du Royaume, la richesse de ses traditions et la modernité de ses expressions contemporaines.

Point d'orgue de cette séquence, "le week-end Maroc et Méditerranée", qui sera organisé du 29 au 31 octobre à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, illustrera l'ambition d'un dialogue interculturel renouvelé.

Parmi les temps forts annoncés figurent "La Nuit andalouse" animée par l'orchestre de Tarab Al Ala sous la houlette du maître Mohamed Briouel, ainsi que des performances gnawa portées par El Maâlam Abdelkébir Merchane et la nouvelle révélation gnaouie féminine, Hind Ennaira.

Le Royaume sera également l'invité d'honneur du Festival de l'histoire de l'art, prévu du 5 au 7 juin à Fontainebleau. Cette 15e édition proposera une programmation riche articulée autour de l'archéologie, du cinéma, de l'art et de l'artisanat, ainsi que du voyage du peintre Eugène Delacroix au Maroc.

En prélude à cet événement, le musée du Louvre accueillera, le 22 mai, une table ronde consacrée au thème «Le Maroc et les arts de l'Islam».

Par ailleurs, après avoir été invité d'honneur du Festival du livre de Paris en 2025, le Maroc signera une nouvelle participation remarquée à l'édition 2026 (17-19 avril), confirmant son ancrage dans le paysage littéraire français.

La scène artistique marocaine en France bénéficie également de l'engagement d'acteurs associatifs, à l'instar de l'Association des ambassadeurs de la musique andalouse marocaine, créée en 2020.

A travers des masterclasses et des concerts tout au long de l'année, ses membres constitués de jeunes cadres et étudiants marocains en France, contribuent activement à la transmission et à la valorisation du patrimoine de la musique Al Ala.

La jeune troupe prendra part, d'ailleurs, au Festival Andaloussiyat de la musique arabo-andalouse de l'Institut du monde arabe (IMA), prévu au printemps.

Le cinéma n'est pas en reste dans la mesure où chaque année, le Maroc marque sa présence au Festival de Cannes avec un pavillon monté par le département de la Culture et le Centre cinématographique marocain (CCM).

Au sein du cercle très fermé de la mode, la créatrice Hind Joudar contribue depuis 2010 au rayonnement du caftan marocain à l'occasion de l'Oriental Fashion Show qu'elle organise deux fois par an à Paris parallèlement à la Fashion Week.

Dans ce même élan, de nombreuses salles de spectacles et manifestations françaises invitent régulièrement humoristes, pièces de théâtre et musiciens marocains. Le Festival Arabesques de Montpellier figure parmi les rendez-vous incontournables de cette programmation, avec une présence soutenue d'artistes marocains.

A Paris comme en régions, cycles musicaux, spectacles et rencontres artistiques viennent ainsi enrichir une programmation marocaine dense tout au long de l'année.

L'ensemble de ces initiatives incarne, pour le public français comme pour la diaspora, une célébration vivante de la vitalité et de la richesse du dialogue culturel entre la France et le Maroc, nourrie par un esprit de convivialité, de partage et d'ouverture.