Maroc: Cinq arbitres suspendus après le match Raja - IRT

25 Février 2026
Libération (Casablanca)

La Direction technique nationale de l'arbitrage (DTNA) a annoncé, mardi, la suspension de cinq arbitres à l'issue du match ayant opposé le Raja Casablanca à l'Ittihad Tanger pour le compte de la 13ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Dans un communiqué publié sur le site de la Fédération Royale marocaine de football, la DTNA rapporte avoir suspendu l'arbitre Nawfal Nachit pour cinq matchs, l'arbitre assistant vidéo (VAR) Abderrahim Rkhiz pour quatre matchs et l'arbitre assistant vidéo Bouazza Iken pour trois matchs.

La Direction a également procédé à la suspension du premier arbitre assistant Abderrazak El Moutamanni pour trois rencontres et le deuxième arbitre assistant Mustapha Abikhar pour la même durée.

Ces décisions s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de la Direction technique nationale de l'arbitrage à assurer la bonne application des règles du jeu et à promouvoir les principes d'intégrité et de transparence dans la gestion des compétitions, précise la même source.

Le match qui a mis aux prises, dimanche dernier à Casablanca, le Raja et l'Ittihad Tanger s'est soldé par une victoire du club casablancais par 2 buts à 0.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.