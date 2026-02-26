Maroc: Cinq arbitres suspendus après le match Raja - IRT

La Direction technique nationale de l'arbitrage (DTNA) a annoncé, mardi, la suspension de cinq arbitres à l'issue du match ayant opposé le Raja Casablanca à l'Ittihad Tanger pour le compte de la 13ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Dans un communiqué publié sur le site de la Fédération Royale marocaine de football, la DTNA rapporte avoir suspendu l'arbitre Nawfal Nachit pour cinq matchs, l'arbitre assistant vidéo (VAR) Abderrahim Rkhiz pour quatre matchs et l'arbitre assistant vidéo Bouazza Iken pour trois matchs.

La Direction a également procédé à la suspension du premier arbitre assistant Abderrazak El Moutamanni pour trois rencontres et le deuxième arbitre assistant Mustapha Abikhar pour la même durée.

Ces décisions s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de la Direction technique nationale de l'arbitrage à assurer la bonne application des règles du jeu et à promouvoir les principes d'intégrité et de transparence dans la gestion des compétitions, précise la même source.

Le match qui a mis aux prises, dimanche dernier à Casablanca, le Raja et l'Ittihad Tanger s'est soldé par une victoire du club casablancais par 2 buts à 0.