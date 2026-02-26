Maroc: Une cinquantaine de jeunes formés à la représentation théâtrale

Une cinquantaine de jeunes de la ville de Fès et de ses environs ont suivi une formation sur les techniques de théâtre, dans le cadre de la onzième édition des Journées pour la formation théâtrale, qui a pris fin lundi.

Placée sous le thème "De la formation à l'autonomisation théâtrale", cette édition (20-23 février) a permis à ces jeunes, filles et garçons, sélectionnés par l'Association des humoristes unis pour la culture et les arts de Fès de vivre une expérience formative et artistique complète.

Les travaux se sont répartis en cinq ateliers spécialisés, accueillis par la Maison des jeunes Al-Qods et la Maison des jeunes Al-Zohour, et encadrés par des artistes et des praticiens reconnus pour leur compétence et leur expérience.

Cette session de formation a notamment porté sur l'improvisation théâtrale et le développement de l'expression créative chez l'enfant, la spontanéité créative, la représentation théâtrale et la construction dramatique du personnage théâtral.

Ces ateliers ont offert, selon l'association organisatrice, un espace pratique pour découvrir et affiner les talents des jeunes, un laboratoire créatif pour développer leurs compétences d'expression, construire leur personnage théâtral et approfondir leur connaissance des outils dramatiques, du texte à la représentation.

Cette session a confirmé également, estime-t-elle, que le théâtre n'est pas seulement une pratique artistique, mais un levier d'éducation esthétique, une école de confiance en soi et un domaine permettant de construire une personnalité équilibrée, capable d'expression, de communication et de travail en équipe.

D'après les organisateurs, l'objectif de ces journées, organisées avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - secteur de la Culture-, est de proposer des activités d'émancipation, qui libèrent les énergies latentes des jeunes et leur donnent les outils de la pensée critique et de l'innovation.

Bouillon de culture

Prix

La désigner marocaine Sarah Ouhaddou a été sélectionnée parmi les finalistes de l'édition 2026 du Prix Her Art pour les artistes femmes, qui sera décerné à l'occasion de la 28e édition de la Foire Art Paris, prévue du 9 au 12 avril prochain au Grand Palais de la capitale française.

Sarah Ouhaddou figure parmi les 12 nommées de ce prix de « référence internationale » qui récompense « un parcours de femme singulier et une oeuvre forte qui fait bouger les lignes », précise un communiqué de Paris Art.

Et d'ajouter que «cette sélection, très internationale, met en avant des femmes engagées, de différentes générations (de 32 ans pour la plus jeune à 79 ans pour la plus âgée), dans laquelle on retrouve les thématiques liées à l'écologie et au monde du vivant ; ou encore celles traitant de la recherche identitaire et de la mémoire ancestrale du geste».

Née en 1986, la designer marocaine a déjà à son actif plusieurs expositions à l'international. Sarah Ouhaddou s'était illustrée notamment en 2016 comme l'une des trois gagnants du concours "Wings of Africa", lancé par Royal Air Maroc (RAM), pour l'habillage de trois de ses avions.

Le Prix Her Art pour les artistes femmes avait été lancé en 2025 dans le cadre d'un partenariat entre Art Paris, le magazine féminin Marie Claire et la Maison de joaillerie Boucheron.

Un jury prestigieux composé de personnalités du monde de la culture et de la création, présidé par l'actrice et dessinatrice française Louise Bourgoin départagera les finalistes sélectionnées au sein des galeries participantes d'Art Paris 2026.

La lauréate se verra décerner sur la foire parisienne, le 11 avril, le prix Her Art d'une dotation de 30.000 euros, tout en bénéficiant d'une campagne de communication orchestrée par Marie Claire et Art Paris tant en France qu'à l'international.